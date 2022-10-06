Представитель военторга оценил курганские консервы

Военторг-блогер разочаровался в гречневой каше от курганского мясокомбината

07 октября 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

В ютуб-обзоре на российские сухие пайки фигурирует курганский мясокомбинат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Представитель военторга и блогер под псевдонимом Роман «РАТНИКсейф» оценил набор полевых каш «Победа», выпускаемых курганским мясокомбинатом «Стандарт». В своем ютуб-канале он делает обзор на российские сухие пайки, в консервах от завода Кургана блогеру «не хватило мяса». «В наборе две перловки и две каши гречневые с говядиной в такой интересной упаковке с ручкой, чтобы носить, он больше подарочный. Срок годности 3 года. В войска он не поставляется, а поставляется на маркетплейсы. На вид и на вкус обычная каша. Она мне напомнила мои армейские будни, когда я ел кашу и запивал чаем. Кусочек мяса есть, но его даже не чувствуется. Очень слабенькая каша», — отозвался блогер о гречневой консерве в своем ютуб-канале. Представитель военторга отметил, что сухпаек от курганского завода имеет «товарный вид»: красивую этикетку, отсылающую к советскому времени. Перловая каша с мясом блогеру понравилась больше гречневой. По пятибалльной шкале он поставил ей «четыре с минусом». Также ютуб-обозревателя удивило, что описание продукта было на английском языке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области собрали для мобилизованных тысячу сухпайков с консервами, сахаром и сладостями. Передать необходимое оборудование, продукты и лекарства можно по адресу: ул. Урицого, 36/ Томина, 53, офис 207.

Представитель военторга и блогер под псевдонимом Роман «РАТНИКсейф» оценил набор полевых каш «Победа», выпускаемых курганским мясокомбинатом «Стандарт». В своем ютуб-канале он делает обзор на российские сухие пайки, в консервах от завода Кургана блогеру «не хватило мяса». «В наборе две перловки и две каши гречневые с говядиной в такой интересной упаковке с ручкой, чтобы носить, он больше подарочный. Срок годности 3 года. В войска он не поставляется, а поставляется на маркетплейсы. На вид и на вкус обычная каша. Она мне напомнила мои армейские будни, когда я ел кашу и запивал чаем. Кусочек мяса есть, но его даже не чувствуется. Очень слабенькая каша», — отозвался блогер о гречневой консерве в своем ютуб-канале. Представитель военторга отметил, что сухпаек от курганского завода имеет «товарный вид»: красивую этикетку, отсылающую к советскому времени. Перловая каша с мясом блогеру понравилась больше гречневой. По пятибалльной шкале он поставил ей «четыре с минусом». Также ютуб-обозревателя удивило, что описание продукта было на английском языке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области собрали для мобилизованных тысячу сухпайков с консервами, сахаром и сладостями. Передать необходимое оборудование, продукты и лекарства можно по адресу: ул. Урицого, 36/ Томина, 53, офис 207.