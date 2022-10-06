В Тюмени обнаружили труп неизвестного мужчины

Смерть носит некриминальный характер
Труп мужчины обнаружили вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Жуковского, 90. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе депздрава региона.
«Вызов поступил в 06:51, прибытие скорой медицинской помощи 07:02. По прибытию медики констатировали смерть», — передает пресс-служба ведомства.
Редакция URA.RU отправила запрос в Следственном комитете России по Тюменской области. Там ответили, что по делу проводится проверка. «В ходе осмотра тела признаков криминальной смерти не обнаружено», — добавили в пресс-службе СК.
Тело обнаружили утром, 7 октября
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