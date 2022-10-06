06 октября 2022

В Тюмени обнаружили труп неизвестного мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерть носит некриминальный характер Фото:

Труп мужчины обнаружили вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Жуковского, 90. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе депздрава региона.

«Вызов поступил в 06:51, прибытие скорой медицинской помощи 07:02. По прибытию медики констатировали смерть», — передает пресс-служба ведомства.

Редакция URA.RU отправила запрос в Следственном комитете России по Тюменской области. Там ответили, что по делу проводится проверка. «В ходе осмотра тела признаков криминальной смерти не обнаружено», — добавили в пресс-службе СК.

Тело обнаружили утром, 7 октября

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Труп мужчины обнаружили вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Жуковского, 90. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе депздрава региона. «Вызов поступил в 06:51, прибытие скорой медицинской помощи 07:02. По прибытию медики констатировали смерть», — передает пресс-служба ведомства. Редакция URA.RU отправила запрос в Следственном комитете России по Тюменской области. Там ответили, что по делу проводится проверка. «В ходе осмотра тела признаков криминальной смерти не обнаружено», — добавили в пресс-службе СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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