В Кургане рекламу с персонажем Morgenstern признали оскорбляющей чувства верующих

07 октября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

На момент рассмотрения спорного банера в Курганском УФАС, рекламу уже демонтировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское управление федеральной антимонопольной службы признало рекламный баннер с персонажем игры Morgenstern ненадлежащим. Эксперты назвали образ оскорбительным по отношению к религиозным чувствам верующих, сообщается на сайте регионального УФАС. «Рекламодателем допущено сравнение в использовании зрительных образов, которое входит в резкий диссонанс с привычной для религиозного сознания практикой использования атрибутов (крылья и нимб, число 666, тетраграмматон) религиозного культурного пласта, в связи с чем они могут быть оскорбительными по отношению к религиозным чувствам верующих христиан. Комиссией Курганского УФАС России принято решение признать данную рекламу ненадлежащей. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении Курганского УФАС. Индивидуальный предприниматель из Новосибирска пояснил УФАС, что договор на аренду баннера и размещение рекламы заключен не был. По его словам, заказ на аренду баннера и размещение спорной рекламы, макет рекламы и заключение юриста поступили от представителя компании, занимающийся рекламой по продвижению NTF Morgenstern (компьютерная игра). Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутил баннер с персонажем компьютерной игры. На нем было написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте игры было указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге». Аналогичные баннеры заметили в других городах. Репер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) тогда заявил, что не имеет отношение к баннеру и обозвал его создателей матерным словом в своем instagram (соцсеть запрещена в РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское управление федеральной антимонопольной службы признало рекламный баннер с персонажем игры Morgenstern ненадлежащим. Эксперты назвали образ оскорбительным по отношению к религиозным чувствам верующих, сообщается на сайте регионального УФАС. «Рекламодателем допущено сравнение в использовании зрительных образов, которое входит в резкий диссонанс с привычной для религиозного сознания практикой использования атрибутов (крылья и нимб, число 666, тетраграмматон) религиозного культурного пласта, в связи с чем они могут быть оскорбительными по отношению к религиозным чувствам верующих христиан. Комиссией Курганского УФАС России принято решение признать данную рекламу ненадлежащей. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении Курганского УФАС. Индивидуальный предприниматель из Новосибирска пояснил УФАС, что договор на аренду баннера и размещение рекламы заключен не был. По его словам, заказ на аренду баннера и размещение спорной рекламы, макет рекламы и заключение юриста поступили от представителя компании, занимающийся рекламой по продвижению NTF Morgenstern (компьютерная игра). Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутил баннер с персонажем компьютерной игры. На нем было написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте игры было указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге». Аналогичные баннеры заметили в других городах. Репер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) тогда заявил, что не имеет отношение к баннеру и обозвал его создателей матерным словом в своем instagram (соцсеть запрещена в РФ).