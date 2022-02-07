Моргенштерн нецензурно обозвал авторов баннера в Кургане. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алишер Моргенштерн раскритиковал людей, из-за которых появился баннер с персонажем Morgenstern Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что не имеет отношение к баннеру, который ранее заметили жители Кургана, и обозвал создателей баннера матерным словом. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Мошенники и ******** [нехорошие люди]. Никакого отношения не имею», — объяснил Моргенштерн.

Ранее горожане опубликовали в соцсетях баннер, который заметили. На нем написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте, связанном с ней, указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге».

Представители издания UFA1.RU сообщали, что в Уфе появился такой же баннер. Они выяснили, что этот герой будет продаваться в единственном экземпляре за 66 эфириумов (более 15 миллионов рублей по курсу на момент публикации информации). На момент написания новости на сайте игры не удалось найти информацию, связанную с этим персонажем.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что не имеет отношение к баннеру, который ранее заметили жители Кургана, и обозвал создателей баннера матерным словом. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте. «Мошенники и ******** [нехорошие люди]. Никакого отношения не имею», — объяснил Моргенштерн. Ранее горожане опубликовали в соцсетях баннер, который заметили. На нем написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте, связанном с ней, указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге». Представители издания UFA1.RU сообщали, что в Уфе появился такой же баннер. Они выяснили, что этот герой будет продаваться в единственном экземпляре за 66 эфириумов (более 15 миллионов рублей по курсу на момент публикации информации). На момент написания новости на сайте игры не удалось найти информацию, связанную с этим персонажем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...