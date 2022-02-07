Моргенштерн нецензурно обозвал авторов баннера в Кургане. Скрин

07 февраля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Алишер Моргенштерн раскритиковал людей, из-за которых появился баннер с персонажем Morgenstern Фото: Instagram, Алишер Моргенштерн Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что не имеет отношение к баннеру, который ранее заметили жители Кургана, и обозвал создателей баннера матерным словом. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте. «Мошенники и ******** [нехорошие люди]. Никакого отношения не имею», — объяснил Моргенштерн. Ранее горожане опубликовали в соцсетях баннер, который заметили. На нем написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте, связанном с ней, указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге». Представители издания UFA1.RU сообщали, что в Уфе появился такой же баннер. Они выяснили, что этот герой будет продаваться в единственном экземпляре за 66 эфириумов (более 15 миллионов рублей по курсу на момент публикации информации). На момент написания новости на сайте игры не удалось найти информацию, связанную с этим персонажем. Фото: instagram-аккаунт Алишера Моргенштерна Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что не имеет отношение к баннеру, который ранее заметили жители Кургана, и обозвал создателей баннера матерным словом. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте. «Мошенники и ******** [нехорошие люди]. Никакого отношения не имею», — объяснил Моргенштерн. Ранее горожане опубликовали в соцсетях баннер, который заметили. На нем написано, что 20 февраля в метавселенную игры вернется персонаж по имени Morgenstern. На сайте, связанном с ней, указано, что в этой метавселенной можно «зарабатывать на игре, NFT-майнинге, фарминге». Представители издания UFA1.RU сообщали, что в Уфе появился такой же баннер. Они выяснили, что этот герой будет продаваться в единственном экземпляре за 66 эфириумов (более 15 миллионов рублей по курсу на момент публикации информации). На момент написания новости на сайте игры не удалось найти информацию, связанную с этим персонажем.