Мэры в ЯНАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным

08 октября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

В ЯНАО собирают гумпомощь для мобилизованных Фото: Альбина Золотухина © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских сообщил о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Об этом говорится на его личной странице в telegram. «В надымском центре #МыВместе идет сбор гуманитарной помощи: белья, носков, дождевиков, фонариков и батареек, хозяйственных перчаток, удлинителей, газовых горелок и баллонов для них, бинтов, жгутов и продуктов длительного срока хранения. Мы с вами на многое способны, когда мы вместе, друзья», — сообщается в посте. Отправка первой партии гумпомощи запланирована на 20 октября. Глава района отмечает, что в центре нужна любая помощь: волонтерская и гуманитарная. Ранее URA.RU сообщило, что энергетики из Ноябрьска собрали помощь для мобилизованных земляков. Сотрудники компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» собрали посылки как от работников энергопредприятия, так и от инициативных жителей города.

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских сообщил о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Об этом говорится на его личной странице в telegram. «В надымском центре #МыВместе идет сбор гуманитарной помощи: белья, носков, дождевиков, фонариков и батареек, хозяйственных перчаток, удлинителей, газовых горелок и баллонов для них, бинтов, жгутов и продуктов длительного срока хранения. Мы с вами на многое способны, когда мы вместе, друзья», — сообщается в посте. Отправка первой партии гумпомощи запланирована на 20 октября. Глава района отмечает, что в центре нужна любая помощь: волонтерская и гуманитарная. Ранее URA.RU сообщило, что энергетики из Ноябрьска собрали помощь для мобилизованных земляков. Сотрудники компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» собрали посылки как от работников энергопредприятия, так и от инициативных жителей города.