07 октября 2022
06 октября 2022

Мэры в ЯНАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным

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Аптечка мобилизованным, Челябинск, аптечка, лекарства
В ЯНАО собирают гумпомощь для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских сообщил о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Об этом говорится на его личной странице в telegram.

«В надымском центре #МыВместе идет сбор гуманитарной помощи: белья, носков, дождевиков, фонариков и батареек, хозяйственных перчаток, удлинителей, газовых горелок и баллонов для них, бинтов, жгутов и продуктов длительного срока хранения. Мы с вами на многое способны, когда мы вместе, друзья», — сообщается в посте.

Отправка первой партии гумпомощи запланирована на 20 октября. Глава района отмечает, что в центре нужна любая помощь: волонтерская и гуманитарная.

Ранее URA.RU сообщило, что энергетики из Ноябрьска собрали помощь для мобилизованных земляков. Сотрудники компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» собрали посылки как от работников энергопредприятия, так и от инициативных жителей города.

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Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских сообщил о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Об этом говорится на его личной странице в telegram. «В надымском центре #МыВместе идет сбор гуманитарной помощи: белья, носков, дождевиков, фонариков и батареек, хозяйственных перчаток, удлинителей, газовых горелок и баллонов для них, бинтов, жгутов и продуктов длительного срока хранения. Мы с вами на многое способны, когда мы вместе, друзья», — сообщается в посте. Отправка первой партии гумпомощи запланирована на 20 октября. Глава района отмечает, что в центре нужна любая помощь: волонтерская и гуманитарная. Ранее URA.RU сообщило, что энергетики из Ноябрьска собрали помощь для мобилизованных земляков. Сотрудники компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» собрали посылки как от работников энергопредприятия, так и от инициативных жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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