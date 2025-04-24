24 апреля 2025

Работодатели ЯНАО терпимо относятся к сотрудникам с судимостью

В ЯНАО 19% компаний готовы взять на работу сотрудников с судимостью
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 20% работодателей охотно принимают людей с судимостью (архивное фото)
Почти 20% работодателей охотно принимают людей с судимостью (архивное фото) Фото:

В ЯНАО 19% работодателей готовы взять на работу ранее судимых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

«Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 6% компаний ЯНАО», — отметили аналитики. Чаще всего ранее судимых берут на места разнорабочих и рабочих добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальские компании имеют негласные предпочтения при устройстве женщин-соискателей. Работодатели стараются не нанимать замужних женщин без детей.

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В ЯНАО 19% работодателей готовы взять на работу ранее судимых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob. «Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 6% компаний ЯНАО», — отметили аналитики. Чаще всего ранее судимых берут на места разнорабочих и рабочих добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальские компании имеют негласные предпочтения при устройстве женщин-соискателей. Работодатели стараются не нанимать замужних женщин без детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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