Работодатели ЯНАО терпимо относятся к сотрудникам с судимостью

Почти 20% работодателей охотно принимают людей с судимостью (архивное фото)
В ЯНАО 19% работодателей готовы взять на работу ранее судимых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob.
«Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 6% компаний ЯНАО», — отметили аналитики. Чаще всего ранее судимых берут на места разнорабочих и рабочих добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия.
Ранее URA.RU рассказывало, что ямальские компании имеют негласные предпочтения при устройстве женщин-соискателей. Работодатели стараются не нанимать замужних женщин без детей.
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