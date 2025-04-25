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03:40
Трамп назвал сроки по переговорам России и Украины об окончании конфликта
03:40
Губернатор Пермского края Махонин написал «Диктант Победы» вместе со школьниками
03:31
Екатеринбуржцы раскупили самые дорогие билеты на четвертьфинал Единой лиги по баскетболу. Скрин
«Время брать Киев»: как на Западе отреагировали на убийство генерала ВС РФ
03:07
В РФ зафиксировали наплыв фальшивых долларов
03:04
Киркоров загорелся на сцене, но продолжил концерт с ожогами. Видео
02:56
Более 1200 беременных жительниц ХМАО отговорили от аборта
ВС РФ завершают зачистку Горналя: главное об СВО на 25 апреля
02:50
Зеленский заявил об ударе по Украине ракетой с комплектующими производства США
02:41
Ко Дню Победы в ЯНАО организуют около 400 мероприятий
02:34
Курганец нашел на огороде дрон. Фото
1
«Рубль может ждать рекордное укрепление»: как сохранение ключевой ставки повлияет на российскую валюту
02:27
В Пермском крае спасли 25-килограммового бобра. Видео
02:23
Базу отдыха с полуостровом по цене «однушки» предлагают купить челябинцам. Скрин
01:56
Киркоров получил ожоги из-за пиротехники прямо на сцене. Видео
Свердловские слухи: силовики предупредили Паслера
01:50
Киев заявил о трех красных линиях на мирных переговорах
01:48
Отменен концерт на Красной площади в честь Дня Победы
2
01:26
В ХМАО двое мужчин утонули, провалившись под лед на снегоходе
«Высокая ключевая ставка как лекарство»: главные заявления Набиуллиной на заседании ЦБ
01:21
Трампу доложили о подрыве российского генерала в Подмосковье
1
01:11
Одна из девятилетних близняшек скончалась после удара ВСУ по Лисичанску
01:04
Спасала от тюрьмы: пенсионерка из Первоуральска отдала мошенникам полмиллиона
В России предлагают ввести зарплату за материнство
00:57
«Почта России» извинилась за сотрудников, нахамивших пенсионеру в Кургане
2
00:53
Зеленский произнес перед сотнями людей неприятную правду о Крыме
00:39
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу их успехов под Курском
«Кость в горле у врагов»: как в России отреагировали на убийство генерал-лейтенанта Москалика
00:39
Появились ранее неизвестные подробности о мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»
1
00:39
Челябинцы получат уникальный препарат против хронического заболевания суставов
00:12
В Тюмени задержали мигранта, незаконно находящегося в России
Путин готовит сделку с США в обход Украины и Европы
00:05
Опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае
25 апреля 2025
23:56
Бойцам СВО из Ханты-Мансийска помогли купить 30 квартир
23:54
Челябинцам объявили, какую погоду ждать на Первомай и День Победы
Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой дальше
23:30
Трамп доложил о хорошей встрече Уиткоффа и Путина
23:28
В ГД жестко ответили на попытки Германии запретить флаги РФ на 9 мая
23:17
«Террористическое чудовище»: Захарова прошлась по Зеленскому за слова про Крым
Что происходит в Подмосковье, где подорвали генерала ВС РФ. Фоторепортаж
23:15
Гордума Тобольска обновится минимум наполовину
23:08
Клопы облепили окна жителей Химмаша. Видео
23:02
Пожарные потушили открытый огонь на пилораме в Кургане. Видео
2
Слухи ЯНАО: олигарху прочат банкротство
22:55
Статусный единоросс и участники СВО собираются попасть в гордуму Тюмени
22:48
Губернатор ХМАО поздравил сенатора Новьюхова с назначением на пост главы Ассоциации аборигенов РФ
22:47
Мэрия прокомментировала конфликт между подростками в пермской гимназии
Путин устроит жесткий аудит для поиска воров в гособоронзаказе
22:45
В Берлине хотят запретить флаги России и СССР на Дне Победы
22:44
«Мать была в другой комнате»: в Челябинске следователи выясняют подробности падения малыша из окна
22:40
Ямальский сенатор оставил пост во влиятельной организации аборигенов
Тюменские слухи: кондукторы готовят бунт
22:37
Детей мигрантов не пустят в детсады без одной справки
22:31
В новостройке на Ямале при пожаре выгорела квартира
22:29
В Белгородской области появился кот Мишка, предупреждающий об атаках ВСУ. Фото
2
Слухи ХМАО: налоговая натравила школьников на родителей
22:08
МИД Литвы вызвал российского посла в знак протеста
1
22:00
Радиоактивный пепел, семь браков и много журналистики: телеведущему Дмитрию Киселеву — 71
22:00
Любовь, лед и тайны допинга: где сейчас 19-летняя Камила Валиева
«Заработала 400 тысяч, и появился еще больший азарт»
22:00
«Мой муж — это моя карьера»: певице Люсе Чеботиной — 28
21:47
В Подмосковье горит мясокомбинат
21:20
Лавров рассказал, какие сигналы Франция «шепотом» посылает России
Новый Иерусалим в огне, а ВСУ стреляют по своим: карта спецоперации на 25 апреля
21:17
Родители школьников в Перми пожаловались на подростков, бьющих детей
21:15
Королева назвала Соседова непредсказуемым и призналась ему в любви
21:14
«Не больше минуты»: мэр показал, как горожане могут менять Екатеринбург. Видео
Отпуск россиянам в 2025 году обойдется дешевле
21:12
В Тюменской области найден мертвым пенсионер, которого искали два дня
21:08
На трассе Пермь — Березники случилось смертельное ДТП
21:08
CNN: Трамп может встретиться с Зеленским на похоронах Папы Римского
Глаза и уши Махонина в Москве
21:04
Выборы мэра, новый маммограф и незаконная торговля: главное за 25 апреля в Кургане
21:02
В ХМАО умер экс-депутат и бизнесмен
1
21:00
Житель ЯНАО стал миллионером, а заместитель директора виновен в получении взятки: события дня в ЯНАО
20:48
В Кремле прокомментировали убийство генерала ВС РФ в Подмосковье
20:47
Что известно о компании из Германии, владеющей пермским заводом
20:45
На торги выставили попавшие под арест 16 товарных знаков «Арианта»
20:39
В Екатеринбурге возведут памятник Суворову. Фото
3
20:36
В Кургане расследовали дело мужчины, который просил у детей интимные фото
20:34
Трудовым мигрантам создадут условия для работы дома
1
20:23
Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО с грозой и сильным ветром
20:23
Погранпункт Нарва-1 на российско-эстонской границе закроется на три дня
20:21
Власти рассказали, почему не могут отремонтировать один из старейших ДК Тюмени
20:20
«Дело главврачей»: в медицинских кругах ХМАО прочат серию громких отставок. Инсайд
20:13
В Ленобласти подозреваемого в убийстве полицейского отправили в СИЗО
20:09
Раскрыт итог переговоров Путина и Уиткоффа
20:08
В Челябинске малыш выпал из окна вслед за игрушкой
19:57
Кремль: Путин и Уиткофф говорили о возможности прямых переговоров РФ и Украины
19:52
Захарова намекнула на причастность Украины к убийству генерала в Подмосковье
19:50
Как сажать капусту по лунному календарю в 2025 году
19:48
ФСБ добились наказания для коммунальщиков Златоуста, похитивших 7 млн рублей
19:46
Житель ЯНАО обнаружил опасных насекомых после прогулки
19:45
Курганцы нашли огромную змею в спальном районе. Видео
19:41
В Пермском крае полиция завела уголовное дело на браконьера, ловившего рыбу
1
19:41
Лежала в подгузнике: Алена Водонаева перенесла операцию
19:39
Под Екатеринбургом сузят федеральную трассу до Челябинска
19:38
Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма
19:31
В Кургане загорелась пилорама площадью 1000 квадратных метров. Видео
2
19:26
Депутат челябинского парламента Денисенко поддержал Поддубную на выборах в ЗСО
1
19:21
Жительницы ХМАО массово едут в Дагестан отрезать желудки. Видео
1
19:19
Автора «Еду в Магадан» Васю Обломова признали иноагентом
19:15
Назначение помощника полпреда в правительство ЯНАО задерживается из-за силовика. Инсайд
19:15
Депутат Госдумы Сергей Лисовский отмечает юбилей: чем известен выдающийся курганский политик
1
19:03
«Крайне хрупко»: Трамп высказался о переговорах с Россией и Украиной
1
19:00
ИИ поставил памятники Василевскому, Водонаевой и OG Buda в Тюмени. Фото
18:58
Последний работающий зимник в ЯНАО закроют до следующего сезона
18:52
Россияне смогут изучить историю Великой Отечественной войны в «VK Видео»
2
18:51
Стал известен новый состав Совета судей Пермского края
18:50
Менеджер из нефтяной компании идет в Заксобрание ЯНАО
18:48
Элитный ЖК напротив отеля «Видгоф» в Челябинске построят к концу 2028 года. Фото
1
18:45
В ХМАО подскочила стоимость теплиц для дачи
18:43
В Екатеринбурге изменили автобусный маршрут из-за обрушившегося асфальта. Фото
1
18:41
Набиуллина раскрыла, когда начнет снижаться инфляция
2
18:38
Как Ботанический сад спас от голода тысячи свердловчан во время войны. Фото, видео
1
18:36
Убийства, овощебаза, побег жены и УДО: путь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
3
18:35
Куда лететь в отпуск из Екатеринбурга: программа рейсов. Фото
18:30
В Екатеринбурге раскрыли начальника ОБНОНа, который собрал банду и убил 11 человек в «нулевые». Фото
2
18:30
Курганский племзавод «Гусиного короля» перестал получать прибыль
1
18:28
Бывший омбудсмен Пермского края Павел Миков рассказал подробности про погибшего на СВО брата
18:27
Стало известно об ответных ликвидациях высших офицеров ВСУ
18:25
Власти Пыть-Яха заменили скандальный баннер с американским вертолетом. Фото
18:24
На группу задержанных курганских браконьеров завели новое уголовное дело
18:24
В Нижневартовске завершились массовые соревнования «Школьной волейбольной лиги»
3
18:23
Найденная после 10 дней в лесу челябинская пенсионерка находится в реанимации
18:21
Первый замгубернатора ЯНАО сохранит позиции в случае приезда Гурария. Инсайд
18:21
В Тюмени взлетели цены на алкоголь
1
18:14
Челябинская полиция начала облавы на попрошаек. Фото, видео
18:13
Движение поездов на синей ветке метро Петербурга приостановлено
18:13
ГАИ предупредила об ограничениях на участке трассы Екатеринбург — Курган
3
18:11
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку эффективным лекарством для экономики
2
18:06
В Пермском крае трехлетний мальчик выпал из окна
18:00
Заводы «Мечела» задолжали Челябинскому меткомбинату 206 миллиардов рублей
1
18:00
ЕР завершила прием кандидатов на праймериз: кто ожидается на выборах в курганскую облдуму
18:00
Шуфутинский рассказал, как смог кардинально преобразиться
3
17:58
Лукашенко посоветовал Польше и Литве не «беситься» из-за мигрантов в Белоруссии
17:56
Челябинское правительство и прокуратура намерены эффективнее рассматривать обращения граждан
1
17:56
Элита «сороковых»: кем были предки тюменских политиков во время войны. Видео
17:51
В Кургане две иномарки устроили ДТП возле ТЦ «Пушкинский». Видео
17:50
Сотрудницу «Русского дома» в Киргизии отправили под домашний арест
17:45
Бывший курганец отказался говорить в суде об убийстве Шароянов без адвоката
1
17:43
В тюменском садике ребенок пробил голову. Фото
1
17:43
Какие автомобили с пробегом чаще всего продают в Челябинской области
17:38
Путин посмертно наградил погибшего под Кременной спасателя из ХМАО
1
17:35
Силовики нагрянули к неонацистам в Екатеринбурге. Фото
17:34
В каких районах Перми меньше всего подорожали квартиры в новостройках. Карта
17:31
Житель ЯНАО, выигравший крупную сумму денег, избежал более крупных налоговых выплат
17:31
В Москве объявили желтый уровень опасности
17:31
Боец Штырков присоединился к акции в память героев войны в Екатеринбурге. Фото
17:26
Бизнесмен из Нового Уренгоя злостно торговал контрфактными сигаретами
2
17:22
Центробанк раскрыл, на сколько вырастут цены в этом году
6
17:19
В Екатеринбурге упали цены на квартиры в новостройках
17:19
Александр Богомаз не заявлял, что гражданские объекты Украины — законная цель РФ
17:19
В ХМАО нашли вандала, повредившего Вечный огонь
17:19
Обездвиженный пермяк совершил полет на воздушном шаре. Видео
17:17
В Кургане незаконно торговали цветами у ТЦ «Детский мир». Фото
1
17:15
Бастрыкин взялся за дело о подрыве генерала под Москвой
17:11
Челябинский депутат Ботов проверил знание истории на «Диктанте Победы». Фото, видео
1
17:00
В курганском городе Щучье прокуратура нашла виновного в скандале между похоронщиками
16:59
В школе Севастополя взорвалась граната
16:57
В реку Шуралку под Невьянском вытекает топливо, жители винят нефтебазу. Фото, видео
16:55
Участникам тюменского марша националистов дали тюремные сроки
16:55
Как бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев получил УДО: рассказ адвоката
16:53
В Челябинской области подвели итоги выдвижения на праймериз ЕР
1
16:49
Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков сообщил о гибели своего брата
16:42
В Нижневартовске силовики начали проверку УК «Пирс»
3
16:41
Тюменских заключенных будут поить компотом за полмиллиона рублей
2
16:39
«Отражается на репутации матери»: продюсер Пригожин высказался о скандалах сына Кадышевой
2
16:36
Опрессовка в Челябинске начнется с 20 мая
16:34
В центре Тюмени на пять часов перекроют одну из улиц. Схема
16:34
Появились кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
1
16:33
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев выходит на свободу по УДО
3
16:32
Челябинский губернатор Текслер назначил двух заместителей министров
16:30
В тюменском ресторане «Семь пятниц» прошли обыски
1
16:29
Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
16:28
В Салехарде на пять месяцев перекроют дороги. Карта
16:27
Москва и Турция оказались в топе желаний россиян по отдыху на майские праздники
1
16:25
Директор челябинской фирмы получил в Кургане срок за махинации с платежками
16:24
В ХМАО разразился скандал из-за запеканки с плесенью в школьной столовой. Фото
16:22
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
16:21
В Перми закрыли опасную шаурмичную
16:20
СК показал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика
16:15
Российские туристы не отказались от Стамбула после землетрясений и протестов
1
16:13
Челябинский суд вернул на «строгач» мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО
16:08
В Челябинской области остро не хватает курьеров
16:07
Опубликован маршрут «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Карта
16:05
Под Тюменью будет перекрыта часть федеральной трассы
16:05
Курган богат талантами: росгвардейцы взяли первое место на окружном конкурсе. Фото
2
16:04
Возвращение Крыма и кровь на Ближнем Востоке: прогнозы Владимира Жириновского, которые сбылись
3
16:04
«Бомба замедленного действия»: из-за чего фотограф из Екатеринбурга впала в кому и умерла в Таиланде
1
16:00
Крутые разведчики и трагедии блокадного Ленинграда: книги о войне, которые рекомендуют курганские политики
15:54
Путин наградил благодарственным письмом депутата заксо и ямальского сенатора
15:50
Жительница Пермского края из ревности к мужу жестоко избила подростка
15:46
В ЯНАО объявили даты весенней охоты на гусей и уток
15:45
Курганский актив холдинга из США раскрыл причины миллионных убытков
15:44
Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в районе после взрыва в воинской части
1
15:40
В Тюменской области началась посевная
15:40
Арестован бывший глава свердловского Росимущества. Видео
15:38
RT показал видео с архивными фото встречи войск СССР и США на Эльбе в 1945 году
1
15:35
Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией
2
15:35
В Курганской области определили лучшую команду среди следователей. Фото
15:31
ЦБ отказался от повышения ключевой ставки
15:27
Трамп: Крым останется в составе России
10
15:26
Посольство РФ в Пакистане призвало россиян воздерживаться от поездок в страну
1
15:24
Жителей Миасса предупредили о нестабильном уровне воды в водоемах
15:22
Сенатор Муратов поздравил курганского дзюдоиста с победой на чемпионате Европы. Видео
1
15:19
В Тюменской области двое суток ищут 87-летнего пенсионера. Фото
15:18
Суд Салехарда вынес приговор бывшему замдиректора Обдорской гимназии
15:17
Микрорайон с таунхаусами построят на челябинской «Рублевке» к концу 2025 года. Фото
2
15:15
Пермский музей совриска подготовил выставку о солдатской каске
15:15
Выборы мэра Кургана состоятся позже. Инсайд
9
15:15
В Шадринск надвигается грозовой циклон
15:14
СК раскрыл подробности подрыва генерал-лейтенанта под Москвой
15:12
«Я счастлив»: адвокат Добровинский отреагировал на итоги суда Алсу и Абрамова
2
15:08
Задержан экс-глава свердловского Росимущества, воевавший с бизнесом
2
15:06
Аэропорт Кургана заставили отменить запрет на вход без билетов
15:05
В Минобороны Казахстана опровергли слух о готовящейся войне с Россией
1
15:04
Ярославские заводы-гиганты перевели на «четырехдневку» из-за низкого спроса
2
15:04
Генерал Москалик погиб при взрыве авто в Подмосковье: все подробности к этому часу
15:03
Ветеринары ХМАО высказались о продаже просрочки из магазинов на корм животным
3
15:00
В ХМАО выставили на продажу нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей
15:00
Челябинский губернатор Текслер собрал антитеррористическую комиссию перед 9 мая
15:00
В Челябинске взлетели цены на участки под застройку
14:57
Погибшим при взрыве авто в Балашихе был генерал-лейтенант, замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ
3
14:56
Тюменцев предупредили об опасной погоде
14:54
Посол США возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
1
14:52
В Курганской области ищут перевозчиков на три маршрута
1
14:52
Россия нанесла один массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю
14:52
Экс-депутат заксобрания Пермского края Никита Белых выпустил авторский бренд одежды. Фото
14:48
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за ливня и грозы
1
14:46
Тюменский автосалон не может выбраться из убытков
14:45
В районе ЯНАО департамент образования переедет в новое здание
14:44
Курганский торговый бизнес британских инвесторов резко увеличил выручку
14:43
Певица из ХМАО выступила на форуме ООН в Нью-Йорке
1
14:42
Свердловчане массово едут в больницы после падений с электросамокатов
2
14:41
Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества
14:40
FT: «Русал» пригрозил Германии судебным иском
1
14:38
Когда тюменские школьники будут сдавать ЕГЭ
14:33
Челябинцев предупредили об ограничениях в парке Гагарина
14:33
Момент мощного взрыва под Москвой попал на видео
14:32
В тюменских селах построят 28 новых школ
14:31
В ХМАО родители выпускников недовольны датой последнего звонка
4
14:30
ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов Санкт-Петербурга
14:25
Губернатор Шумков: в зону СВО отправили шесть фур с машинами. Фото, видео
4
14:24
На трассе М-5 в Челябинской области сняли запрет на проезд фур
1
14:24
Суд в Челябинске оставил под арестом топ-менеджеров «Макфы»
14:21
Курганские власти объяснили, почему спилили деревья на набережной. Видео
3
14:17
Автомобиль в Балашихе взорвался из-за взрывчатки
3
14:17
В Пермское УФАС России с начала года поступило более 550 жалоб
14:16
Сосьва сгорела в огне, который пришел с кладбища в родительский день
2
14:15
В Кургане будет 25 градусов тепла
14:10
Полиция поймала лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро Петербурга. Видео
14:04
Один полуостров поссорил Трампа, Зеленского и Европу: почему на Западе снова заговорили о признании Крыма
1
14:04
В екатеринбургской школе, где отравились дети, продлили дистант
14:02
Уровень доверия россиян к Путину превысил 80%
1
14:00
Сенатор Шептий принял участие в автопробеге в честь Дня Победы в Екатеринбурге. Фото
14:00
Первомай челябинцы отметят митингом и автопробегом
14:00
Стало известно, что находится внутри клубного дома в историческом центре Тюмени
1
13:58
Зарплаты программистов взлетели в Свердловской области
13:56
Как высаживать огурцы по лунному календарю в 2025 году
13:54
Кортеж, в котором может быть спецпосланник Трампа, едет в Москву
13:51
Тела похороненных на кладбище в Тюменской области ушли под воду. Фото
1
13:50
В Шадринске подросток на мотоцикле сбил ребенка. Фото
13:49
Власти Петербурга планируют убрать летние веранды на Невском проспекте
3
13:48
Медведев: Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны
13:47
Завод экс-мэра Перми по производству пластика заработал 3,9 млрд рублей
1
13:47
Появились новые детали взрыва в Балашихе
13:46
В Тюмени изменится расписание пригородных автобусов
13:40
В Пермь едет рэпер PHARAOH, чьи фаны ранее перекрывали железную дорогу в городе
13:37
Центр Екатеринбурга перекроют на все майские праздники. Карта
13:37
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На Челябинскую область обрушатся грозы с градом
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Пассажиры задержанного на 9 часов рейса из Челябинска ночевали в холле гостиницы
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Пермский край стал одним из лидеров по выгоде инвестиций в частные дома
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Baza: в Балашихе взорвался автомобиль, один человек погиб. Видео
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Председатель «Грузинской мечты» прощается с политикой
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В Тюмени одного из фигурантов громкого дела отпустили из СИЗО
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Полпред Жога собрал в УрФУ студентов из Донбасса и Новороссии. Фото
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Стало известно, откуда взялись слоны на трассе Пермь — Екатеринбург. Видео
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Замминистра РФ залез в Челябинске в «умную» песочницу. Фото
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Мэр Екатеринбурга спустился в метро в час пик: фото из уникального ретросостава
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Председатель правящей партии Грузии объявил об уходе из политики
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СВ: российские военные заканчивают «зачистку» в селе Горналь
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Работодатели ЯНАО терпимо относятся к сотрудникам с судимостью
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Заводчане «Курганстальмоста» высадили Аллею Памяти в Заозерном районе. Фото
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В Челябинске остановили движение трамваев из-за падения пассажиров в салоне
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Полиция проводит проверку по столкновению грузовика с поездом в Ленобласти
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Аэропорт Челябинска проиграл борьбу за топ-20 Forbes
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Ремонт на участке трассы М-5 в Челябинской области закончили досрочно
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В ЯНАО подконтрольное НОВАТЭК предприятие будет добывать «жирный» газ
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