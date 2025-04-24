24 апреля 2025

В ЯНАО подконтрольное НОВАТЭК предприятие будет добывать «жирный» газ

«АРКТИКГАЗ» ведет обустройство валанжинских залежей на Самбургском месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект будет реализован в 2026 году
Проект будет реализован в 2026 году Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) АО «АРКТИКГАЗ» ведет обустройство валанжинских залежей на Самбургском месторождении, чей газ отличается значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Проект планируется реализовать в 2026 году, сообщают на предприятии.

«В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается реализация масштабного проекта по обустройству валанжинских залежей Самбургского месторождения. В рамках II этапа реконструкции предусмотрено строительство пяти поглощающих скважин и установки закачки стоков в пласт, что позволит эффективно утилизировать очищенные сточные воды», — сообщается на сайте Neftegazpro.ru.

П данным источника, проект будет реализован в 2026 году. Проектировщиком выступила строительная компания из Нефтеюганска «Югранефтегазпроект».

По данным открытых источников, Валанжинские (неокомские) углеводородные залежи расположены на глубине в диапазоне 1700-3200 м. От более поверхностных сеноманских залежей отличаются значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Валанжинский газ считается жирным, в нем до 80% метана. Его бурение более затратное, чем на сеноманских залежах: глубина скважин больше, а насосно-компрессорные трубы применяются меньшего диаметра.

ОАО «АРКТИКГАЗ» находится в паритетном управлении «НОВАТЭКа» и его партнера, владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.

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В Пуровском районе (ЯНАО) АО «АРКТИКГАЗ» ведет обустройство валанжинских залежей на Самбургском месторождении, чей газ отличается значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Проект планируется реализовать в 2026 году, сообщают на предприятии. «В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается реализация масштабного проекта по обустройству валанжинских залежей Самбургского месторождения. В рамках II этапа реконструкции предусмотрено строительство пяти поглощающих скважин и установки закачки стоков в пласт, что позволит эффективно утилизировать очищенные сточные воды», — сообщается на сайте Neftegazpro.ru. П данным источника, проект будет реализован в 2026 году. Проектировщиком выступила строительная компания из Нефтеюганска «Югранефтегазпроект». По данным открытых источников, Валанжинские (неокомские) углеводородные залежи расположены на глубине в диапазоне 1700-3200 м. От более поверхностных сеноманских залежей отличаются значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Валанжинский газ считается жирным, в нем до 80% метана. Его бурение более затратное, чем на сеноманских залежах: глубина скважин больше, а насосно-компрессорные трубы применяются меньшего диаметра. ОАО «АРКТИКГАЗ» находится в паритетном управлении «НОВАТЭКа» и его партнера, владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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