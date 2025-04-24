В ЯНАО подконтрольное НОВАТЭК предприятие будет добывать «жирный» газ

В Пуровском районе (ЯНАО) АО «АРКТИКГАЗ» ведет обустройство валанжинских залежей на Самбургском месторождении, чей газ отличается значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Проект планируется реализовать в 2026 году, сообщают на предприятии.
«В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается реализация масштабного проекта по обустройству валанжинских залежей Самбургского месторождения. В рамках II этапа реконструкции предусмотрено строительство пяти поглощающих скважин и установки закачки стоков в пласт, что позволит эффективно утилизировать очищенные сточные воды», — сообщается на сайте Neftegazpro.ru.
П данным источника, проект будет реализован в 2026 году. Проектировщиком выступила строительная компания из Нефтеюганска «Югранефтегазпроект».
По данным открытых источников, Валанжинские (неокомские) углеводородные залежи расположены на глубине в диапазоне 1700-3200 м. От более поверхностных сеноманских залежей отличаются значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата. Валанжинский газ считается жирным, в нем до 80% метана. Его бурение более затратное, чем на сеноманских залежах: глубина скважин больше, а насосно-компрессорные трубы применяются меньшего диаметра.
ОАО «АРКТИКГАЗ» находится в паритетном управлении «НОВАТЭКа» и его партнера, владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.
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