Житель ЯНАО обнаружил опасных насекомых после прогулки

В Ямало-Ненецком автономном округе местные жители начали сообщать о появлении клещей. С наступлением теплой погоды участились случаи обнаружения этих насекомых на домашних животных, что вызывает беспокойство у владельцев.
«Ребята, советую не ходить в парк с собаками и в лес. У моей собаки уже пять клещей нашли вчера. Берегите своих питомцев», — пишет местный житель в группе «Подслушано Тарко-Сале» в VK.
В ЯНАО активизировались клещи, это вызывает обеспокоенность у ямальцев. В социальных сетях появляются предупреждения о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении парков и лесов, особенно с домашними животными. Владельцев собак призывают внимательно осматривать своих питомцев после прогулок, чтобы вовремя обнаружить и удалить клещей.
В прежние годы считалось, что на Ямале клещей нет, жители ходили в лес без опасений. Но в последние годы клещей все чаще находят в регионе. Ученые считали, что клещи попадают в округ на оперении птиц в период из миграции. Но в 2024 году высказали гипотезу, что ареал кровососущих разносчиков болезни меняется из-за потепления климата.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в ЯНАО было зарегистрировано 47 укусов клещами. Среди укушенных было пятеро детей.
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