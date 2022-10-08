Исполнитель из ЯНАО получил Гран-при межрегионального конкурса

Мишуков Даниил из ЯНАО стал победителем межрегионального конкурса Фото: depositphotos.com

Участник из Надыма (ЯНАО) Мишуков Диниил выиграл Гран-при юбилейного межрегионального конкурса «Полярная Звезда». Сообщение об этом размещено на официальной странице «Медиацентра Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовился к этому давно и очень тщательно. Не сказать, что не ожидал победы, но я все равно очень рад. Бурные эмоции от сегодняшнего мероприятия. Репертуар я подбираю очень тщательно совместно с педагогом», — рассказал Мишуков Даниил в интервью.

Открытый межрегиональный конкурс прошел в Салехарде. В состав жюри вошла Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады.

Ранее URA.RU сообщало, что школьник из ЯНАО победил в международном конкурсе. Илья Клипперт завоевал Гран-при международной премии «START. Звезды».