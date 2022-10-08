08 октября 2022
07 октября 2022

Исполнитель из ЯНАО получил Гран-при межрегионального конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, микрофон, караоке, петь в микрофон
Мишуков Даниил из ЯНАО стал победителем межрегионального конкурса Фото:

Участник из Надыма (ЯНАО) Мишуков Диниил выиграл Гран-при юбилейного межрегионального конкурса «Полярная Звезда». Сообщение об этом размещено на официальной странице «Медиацентра Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовился к этому давно и очень тщательно. Не сказать, что не ожидал победы, но я все равно очень рад. Бурные эмоции от сегодняшнего мероприятия. Репертуар я подбираю очень тщательно совместно с педагогом», — рассказал Мишуков Даниил в интервью.

Открытый межрегиональный конкурс прошел в Салехарде. В состав жюри вошла Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады.

Ранее URA.RU сообщало, что школьник из ЯНАО победил в международном конкурсе. Илья Клипперт завоевал Гран-при международной премии «START. Звезды».

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Участник из Надыма (ЯНАО) Мишуков Диниил выиграл Гран-при юбилейного межрегионального конкурса «Полярная Звезда». Сообщение об этом размещено на официальной странице «Медиацентра Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». «Готовился к этому давно и очень тщательно. Не сказать, что не ожидал победы, но я все равно очень рад. Бурные эмоции от сегодняшнего мероприятия. Репертуар я подбираю очень тщательно совместно с педагогом», — рассказал Мишуков Даниил в интервью. Открытый межрегиональный конкурс прошел в Салехарде. В состав жюри вошла Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады. Ранее URA.RU сообщало, что школьник из ЯНАО победил в международном конкурсе. Илья Клипперт завоевал Гран-при международной премии «START. Звезды».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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