Курганца, перевозившего каток на трассе, будут судить за смертельное ДТП

В курганском суде рассмотрят дело о смертельном ДТП на трассе с катком, в котором погибла девушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганский суд направлено уголовное дело в отношении курганского водителя автопоезда, потерявшего на трассе строительный каток, что стало причиной смертельного ДТП. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«Прокуратура г. Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Громкое ДТП со смертельным исходом произошло 21 июля на федеральной трассе «Иртыш» возле областного центра.

Мужчина перевозил каток на прицепе. Около 16:40 на 274 километре трассы разрушился крепеж прицепа, и он выехал на полосу встречного движения. Конструкция с катком врезалась в автомобиль Geely MK Cross. Управлявшая им 24-летняя девушка погибла на месте аварии.

Водитель грузовика признал свою вину. Уголовное дело предусматривает вину до пять лет лишения свободы. Также водителя могут на три года лишить прав.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе в аварии погибла девушка. Курганцы после аварии с катком высказались о проверке грузового транспорта.