10 октября 2022

Курганскому бизнесу предлагают сотрудничать с белорусскими заводами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, часы, руки, директор, мужские руки
Курганским бизнесменам предлагают сотрудничать с заводами и компаниями Гомеля Фото:

Бизнесменам и предприятиям Кургана предлагают наладить сотрудничество с заводами и комбинатами белорусского Гомеля. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана.

«В рамках выполнения Соглашения о дружбе и сотрудничестве между городом Курганом Курганской области (РФ) и городом Гомелем (Республика Белоруссия) предлагаем ознакомиться с предложениями и презентационными материалами предприятий города Гомеля для возможного сотрудничества и взаимодействия», — указано в сообщении. Область сотрудничества — торговля, предоставление услуг и продукции.

В списке находится около 90 гомельских предприятий, в том числе «Гомельский винодельческий завод», «Гомельский мясокомбинат», «Гомельстекло», «Гомельхимторг», Ingman (Ингман мороженое) и Freshpack Solutions, производящий вакуумные термоусадочные барьерные пакеты. Свои презентации в открытом доступе также представили радиозавод, хлебокомбинаты, лифтовые производства и сельскохозяйственные предприятия.

До этого URA.RU писало, что в скором времени у Кургана могут появиться города-побратимы в Китае и Киргизии. На сегодняшний день соглашения о дружбе городов заключены с американским Эпплтоном и итальянской Руфиной.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Бизнесменам и предприятиям Кургана предлагают наладить сотрудничество с заводами и комбинатами белорусского Гомеля. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана. «В рамках выполнения Соглашения о дружбе и сотрудничестве между городом Курганом Курганской области (РФ) и городом Гомелем (Республика Белоруссия) предлагаем ознакомиться с предложениями и презентационными материалами предприятий города Гомеля для возможного сотрудничества и взаимодействия», — указано в сообщении. Область сотрудничества — торговля, предоставление услуг и продукции. В списке находится около 90 гомельских предприятий, в том числе «Гомельский винодельческий завод», «Гомельский мясокомбинат», «Гомельстекло», «Гомельхимторг», Ingman (Ингман мороженое) и Freshpack Solutions, производящий вакуумные термоусадочные барьерные пакеты. Свои презентации в открытом доступе также представили радиозавод, хлебокомбинаты, лифтовые производства и сельскохозяйственные предприятия. До этого URA.RU писало, что в скором времени у Кургана могут появиться города-побратимы в Китае и Киргизии. На сегодняшний день соглашения о дружбе городов заключены с американским Эпплтоном и итальянской Руфиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...