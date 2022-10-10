Курганскому бизнесу предлагают сотрудничать с белорусскими заводами

Курганским бизнесменам предлагают сотрудничать с заводами и компаниями Гомеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесменам и предприятиям Кургана предлагают наладить сотрудничество с заводами и комбинатами белорусского Гомеля. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана.

«В рамках выполнения Соглашения о дружбе и сотрудничестве между городом Курганом Курганской области (РФ) и городом Гомелем (Республика Белоруссия) предлагаем ознакомиться с предложениями и презентационными материалами предприятий города Гомеля для возможного сотрудничества и взаимодействия», — указано в сообщении. Область сотрудничества — торговля, предоставление услуг и продукции.

В списке находится около 90 гомельских предприятий, в том числе «Гомельский винодельческий завод», «Гомельский мясокомбинат», «Гомельстекло», «Гомельхимторг», Ingman (Ингман мороженое) и Freshpack Solutions, производящий вакуумные термоусадочные барьерные пакеты. Свои презентации в открытом доступе также представили радиозавод, хлебокомбинаты, лифтовые производства и сельскохозяйственные предприятия.

До этого URA.RU писало, что в скором времени у Кургана могут появиться города-побратимы в Китае и Киргизии. На сегодняшний день соглашения о дружбе городов заключены с американским Эпплтоном и итальянской Руфиной.