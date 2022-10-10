10 октября 2022

Курганские выпускники узнали, в какие вузы Минобороны принимают девушек. Фото

Курганским выпускникам перечислили вузы Минобороны, ведущие набор девушек
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, армия, девушки в форме
Курганским выпускникам рассказали, в какие военные вузы берут девушек Фото:

Учащиеся выпускных классов Шадринского кадетского корпуса Курганской области на открытом уроке с представителем областного военкомата интересовались, в какие учебные заведения Минобороны могут поступить девушки. Об этом URA.RU рассказали в региональном военном комиссариате.

«Во время урока мужества в Шадринском кадетском корпусе большое количество вопросов задавали девочки. Сообщил учащимся, что девочек берут в Военно-медицинскую академию, Военную академию связи и Военно-космическую академию в Санкт-Петербурге, Балтийский военно-морской институт в Калининграде», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Также девушки могут попробовать поступить в Рязанское гвардейское высшее училище ВДВ, Вольский военный институт материального обеспечения и другие вузы.

Также шадринских школьников интересовало, принимают ли военные вузы выпускников школ, специализирующихся на IT-направлениях. Таким выпускникам посоветовали обратить внимание на Краснодарское высшее военное училище, где существуют направления по защите информации и обеспечению безопасности автоматизированных систем.

Школьникам 9-11 классов рассказали, что обучение и проживание происходит за счет Министерства обороны. Призывники со средним профессиональным образованием могут бесплатно пройти обучение в автошколах на водителя категории «С».

Ранее URA.RU сообщало, что урок мужества прошел для курганских школьников из села Белозерское. Школьникам рассказали о социальных льготах при получении высшего образования в военных вузах.

Начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур на встрече с кадетами выпускных классов из Шадринска

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Учащиеся выпускных классов Шадринского кадетского корпуса Курганской области на открытом уроке с представителем областного военкомата интересовались, в какие учебные заведения Минобороны могут поступить девушки. Об этом URA.RU рассказали в региональном военном комиссариате. «Во время урока мужества в Шадринском кадетском корпусе большое количество вопросов задавали девочки. Сообщил учащимся, что девочек берут в Военно-медицинскую академию, Военную академию связи и Военно-космическую академию в Санкт-Петербурге, Балтийский военно-морской институт в Калининграде», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Также девушки могут попробовать поступить в Рязанское гвардейское высшее училище ВДВ, Вольский военный институт материального обеспечения и другие вузы. Также шадринских школьников интересовало, принимают ли военные вузы выпускников школ, специализирующихся на IT-направлениях. Таким выпускникам посоветовали обратить внимание на Краснодарское высшее военное училище, где существуют направления по защите информации и обеспечению безопасности автоматизированных систем. Школьникам 9-11 классов рассказали, что обучение и проживание происходит за счет Министерства обороны. Призывники со средним профессиональным образованием могут бесплатно пройти обучение в автошколах на водителя категории «С». Ранее URA.RU сообщало, что урок мужества прошел для курганских школьников из села Белозерское. Школьникам рассказали о социальных льготах при получении высшего образования в военных вузах.
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