Учащиеся выпускных классов Шадринского кадетского корпуса Курганской области на открытом уроке с представителем областного военкомата интересовались, в какие учебные заведения Минобороны могут поступить девушки. Об этом URA.RU рассказали в региональном военном комиссариате.
«Во время урока мужества в Шадринском кадетском корпусе большое количество вопросов задавали девочки. Сообщил учащимся, что девочек берут в Военно-медицинскую академию, Военную академию связи и Военно-космическую академию в Санкт-Петербурге, Балтийский военно-морской институт в Калининграде», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Также девушки могут попробовать поступить в Рязанское гвардейское высшее училище ВДВ, Вольский военный институт материального обеспечения и другие вузы.
Также шадринских школьников интересовало, принимают ли военные вузы выпускников школ, специализирующихся на IT-направлениях. Таким выпускникам посоветовали обратить внимание на Краснодарское высшее военное училище, где существуют направления по защите информации и обеспечению безопасности автоматизированных систем.
Школьникам 9-11 классов рассказали, что обучение и проживание происходит за счет Министерства обороны. Призывники со средним профессиональным образованием могут бесплатно пройти обучение в автошколах на водителя категории «С».
Учащиеся выпускных классов Шадринского кадетского корпуса Курганской области на открытом уроке с представителем областного военкомата интересовались, в какие учебные заведения Минобороны могут поступить девушки. Об этом URA.RU рассказали в региональном военном комиссариате. «Во время урока мужества в Шадринском кадетском корпусе большое количество вопросов задавали девочки. Сообщил учащимся, что девочек берут в Военно-медицинскую академию, Военную академию связи и Военно-космическую академию в Санкт-Петербурге, Балтийский военно-морской институт в Калининграде», — сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Также девушки могут попробовать поступить в Рязанское гвардейское высшее училище ВДВ, Вольский военный институт материального обеспечения и другие вузы. Также шадринских школьников интересовало, принимают ли военные вузы выпускников школ, специализирующихся на IT-направлениях. Таким выпускникам посоветовали обратить внимание на Краснодарское высшее военное училище, где существуют направления по защите информации и обеспечению безопасности автоматизированных систем. Школьникам 9-11 классов рассказали, что обучение и проживание происходит за счет Министерства обороны. Призывники со средним профессиональным образованием могут бесплатно пройти обучение в автошколах на водителя категории «С». Ранее URA.RU сообщало, что урок мужества прошел для курганских школьников из села Белозерское. Школьникам рассказали о социальных льготах при получении высшего образования в военных вузах.