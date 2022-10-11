11 октября 2022
10 октября 2022

В ЯНАО погиб ребенок, выпав из окна гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
Ученик гимназии выпал из окна Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) погиб ученик одной из гимназий города. По словам источника, ребенок выпал из окна.

«В гимназии ЧП, погиб ученик. Предварительно, по разговорам выпал из окна», — сообщает источник.

Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию источника не удалось. В следственном комитете РФ по ЯНАО, окружном правительстве и мэрии от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU сообщало о девочке из Тарко-Сале (ЯНАО), получившей компрессионный перелом позвоночника во время урока танцев. Ребенку компенсируют 200 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) погиб ученик одной из гимназий города. По словам источника, ребенок выпал из окна. «В гимназии ЧП, погиб ученик. Предварительно, по разговорам выпал из окна», — сообщает источник. Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию источника не удалось. В следственном комитете РФ по ЯНАО, окружном правительстве и мэрии от комментариев воздержались. Ранее URA.RU сообщало о девочке из Тарко-Сале (ЯНАО), получившей компрессионный перелом позвоночника во время урока танцев. Ребенку компенсируют 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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