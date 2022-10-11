Ученик гимназии выпал из окна
В Новом Уренгое (ЯНАО) погиб ученик одной из гимназий города. По словам источника, ребенок выпал из окна.
«В гимназии ЧП, погиб ученик. Предварительно, по разговорам выпал из окна», — сообщает источник.
Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию источника не удалось. В следственном комитете РФ по ЯНАО, окружном правительстве и мэрии от комментариев воздержались.
Ранее URA.RU сообщало о девочке из Тарко-Сале (ЯНАО), получившей компрессионный перелом позвоночника во время урока танцев. Ребенку компенсируют 200 тысяч рублей.
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