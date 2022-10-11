В школе Турции опровергли назначение курганского экс-чиновника директором

Экс-чиновник из Кургана Дмитрий Пожиленков был приглашен на работу в частную русскую школу в Анталье (Турция) в качестве одного из администраторов. Директором указанной школы является Биккеноглу Ирина Анатольевна, сообщили URA.RU в образовательном учреждении.
«Пожиленкова Д. В. действительно пригласили на работу в качестве одного из административных работников, он контролирует работу технического персонала, уборщиц, рабочих. В данный момент он на испытательном сроке […]. Учредителем и генеральным директором Международной русской школы в Анталье является Зафер Биккеноглу, директор школы — Ирина Биккеноглу. Мы с мужем создавали эту школу, ей уже 20 лет. И все эти годы у руля были только мы», — сообщила Ирина Биккеноглу в ответном письме.
Ранее URA.RU писало, что бывший директор департамента образования Курганской области Дмитрий Пожиленков устроился на работу в частную русскую школу в Анталье (Турция). На странице в соцсети «ВКонтакте» у экс-чиновника было указано место работы: Международная русская школа в Анталье, директор, с 2022 года. В группе школы во «ВКонтакте» размещен видеоролик с участием Пожиленкова, где он выступает в роли учителя. Сам экс-чиновник не ответил на запросы URA.RU. Дмитрий Пожиленков руководил департаментом образования Курганской области с октября 2015 по апрель 2016 года, его отправили в отставку по собственному желанию после инцидента, который, по некоторым данным, связан с вождением автомобиля в нетрезвом виде.
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