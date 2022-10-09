Курганский экс-чиновник стал директором русской школы в Турции. Видео

10 октября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пожиленков руководил департаментом образования Курганской области с октября 2015 по апрель 2016 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший директор департамента образования Курганской области Дмитрий Пожиленков устроился на работу в частную русскую школу в Анталье (Турция). На странице в соцсети у экс-чиновника указано, что он стал директором Международной русской школы с 2022 года. «Antalya 22, День Учителя!», — написал у себя на странице во «ВКонтакте» Дмитрий Пожиленков 6 октября. Под записью прикреплен видеоролик, на котором Пожиленков на сцене исполняет песню Юрия Шатунова. На сайте Международной русской школы в Анталье указан только учредитель образовательной организации Зафер Биккеноглу, данных о руководителе нет. На странице школы во «ВКонтакте» размещен ролик — визитка 6-го класса с участием Дмитрия Пожиленкова, который играет роль учителя. На запрос URA.RU в соцсети Пожиленков не ответил, URA.RU направило запрос в школу, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2016 года Дмитрия Пожиленкова отправили в отставку с должности директора департамента образования Курганской области с формулировкой «по собственному желанию». Перед этим экс-чиновника лишили водительских прав — по некоторым данным, за вождение автомобиля в нетрезвом виде. После увольнения Пожиленков работал директором дома культуры в Краснодаре. А в 2020 году вернулся в Курган на должность ректора института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ), но через два месяца уволился.

Бывший директор департамента образования Курганской области Дмитрий Пожиленков устроился на работу в частную русскую школу в Анталье (Турция). На странице в соцсети у экс-чиновника указано, что он стал директором Международной русской школы с 2022 года. «Antalya 22, День Учителя!», — написал у себя на странице во «ВКонтакте» Дмитрий Пожиленков 6 октября. Под записью прикреплен видеоролик, на котором Пожиленков на сцене исполняет песню Юрия Шатунова. На сайте Международной русской школы в Анталье указан только учредитель образовательной организации Зафер Биккеноглу, данных о руководителе нет. На странице школы во «ВКонтакте» размещен ролик — визитка 6-го класса с участием Дмитрия Пожиленкова, который играет роль учителя. На запрос URA.RU в соцсети Пожиленков не ответил, URA.RU направило запрос в школу, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2016 года Дмитрия Пожиленкова отправили в отставку с должности директора департамента образования Курганской области с формулировкой «по собственному желанию». Перед этим экс-чиновника лишили водительских прав — по некоторым данным, за вождение автомобиля в нетрезвом виде. После увольнения Пожиленков работал директором дома культуры в Краснодаре. А в 2020 году вернулся в Курган на должность ректора института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ), но через два месяца уволился.