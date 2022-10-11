В Тюмени арестовали подозреваемого в терроризме

12 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Отца двоих детей обвиняют в подготовке к терактам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени под арест отправили мужчину, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина и его соратники встречались по ночам, молились и обсуждали вербовку новых сторонников. «Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу Рашата Атавова, 1992 года рождения. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там добавили, что Атавов вместе с сообщниками осуществлял деятельность по подготовке, пропаганде и поддержке терроризма. Сторонники встречались по ночам, чтобы их не заметила полиция. В квартирах, где проходили собрания, они молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц. «Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью. Атавов женат, имеет на иждивении двоих детей. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря», — добавили в пресс-службе судов.

В Тюмени под арест отправили мужчину, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина и его соратники встречались по ночам, молились и обсуждали вербовку новых сторонников. «Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу Рашата Атавова, 1992 года рождения. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там добавили, что Атавов вместе с сообщниками осуществлял деятельность по подготовке, пропаганде и поддержке терроризма. Сторонники встречались по ночам, чтобы их не заметила полиция. В квартирах, где проходили собрания, они молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц. «Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью. Атавов женат, имеет на иждивении двоих детей. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря», — добавили в пресс-службе судов.