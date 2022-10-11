11 октября 2022

В Тюмени арестовали подозреваемого в терроризме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Отца двоих детей обвиняют в подготовке к терактам Фото:

В Тюмени под арест отправили мужчину, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина и его соратники встречались по ночам, молились и обсуждали вербовку новых сторонников.

«Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу Рашата Атавова, 1992 года рождения. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там добавили, что Атавов вместе с сообщниками осуществлял деятельность по подготовке, пропаганде и поддержке терроризма. Сторонники встречались по ночам, чтобы их не заметила полиция. В квартирах, где проходили собрания, они молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц.

«Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью. Атавов женат, имеет на иждивении двоих детей. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря», — добавили в пресс-службе судов.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени под арест отправили мужчину, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина и его соратники встречались по ночам, молились и обсуждали вербовку новых сторонников. «Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу Рашата Атавова, 1992 года рождения. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там добавили, что Атавов вместе с сообщниками осуществлял деятельность по подготовке, пропаганде и поддержке терроризма. Сторонники встречались по ночам, чтобы их не заметила полиция. В квартирах, где проходили собрания, они молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц. «Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью. Атавов женат, имеет на иждивении двоих детей. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря», — добавили в пресс-службе судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...