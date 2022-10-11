11 октября 2022

Власти помогли семьям мобилизованных курганцев, где родились двойняшки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Курганской области помогли семьям мобилизованных, где есть двойняшки, питанием и подгузниками Фото:
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Семьям мобилизованных курганцев, где в этом году родились двойняшки, власти Курганской области подарили детскую кроватку, средства по уходу за малышами и детское питание. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области.

«12 октября, по поручению главы региона [Вадима Шумкова] его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина выехала в семью мобилизованного курганца, в которой летом на свет появились двойняшки. Лариса Ивановна передала молодой маме необходимое для ухода за малышами, помогла решить вопрос по детскому питанию, была приобретена вторая кроватка», — говорится в сообщении регионального правительства.

Кокорина побывала еще в одной семье с малышами-двойняшками и ребенком дошкольного возраста. Замгубернатора привезла им памперсы и молочную смесь. Этой семье власти также помогут с приобретением детской одежды и обуви, с оформлением документов. В правительстве Курганской области отмечают, что органы соцзащиты и местного самоуправления адресно работают с каждым запросом, решая вопросы родственников военнослужащих, выясняя конкретные потребности.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области сформировали список нужд семей мобилизованных. В этом списке бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров.

Замгубернатора по социальной политике Лариса Кокорина посетила две семьи мобилизованных курганцев, где родились двойняшки
Одной курганской семье с двойняшками чиновники помогли с покупкой второй кроватки
В Кургане оказали помощь двум семьям мобилизованных, где родились двойняшки

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Семьям мобилизованных курганцев, где в этом году родились двойняшки, власти Курганской области подарили детскую кроватку, средства по уходу за малышами и детское питание. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «12 октября, по поручению главы региона [Вадима Шумкова] его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина выехала в семью мобилизованного курганца, в которой летом на свет появились двойняшки. Лариса Ивановна передала молодой маме необходимое для ухода за малышами, помогла решить вопрос по детскому питанию, была приобретена вторая кроватка», — говорится в сообщении регионального правительства. Кокорина побывала еще в одной семье с малышами-двойняшками и ребенком дошкольного возраста. Замгубернатора привезла им памперсы и молочную смесь. Этой семье власти также помогут с приобретением детской одежды и обуви, с оформлением документов. В правительстве Курганской области отмечают, что органы соцзащиты и местного самоуправления адресно работают с каждым запросом, решая вопросы родственников военнослужащих, выясняя конкретные потребности. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области сформировали список нужд семей мобилизованных. В этом списке бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров.
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