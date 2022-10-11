Власти помогли семьям мобилизованных курганцев, где родились двойняшки. Фото

12 октября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области помогли семьям мобилизованных, где есть двойняшки, питанием и подгузниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьям мобилизованных курганцев, где в этом году родились двойняшки, власти Курганской области подарили детскую кроватку, средства по уходу за малышами и детское питание. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «12 октября, по поручению главы региона [Вадима Шумкова] его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина выехала в семью мобилизованного курганца, в которой летом на свет появились двойняшки. Лариса Ивановна передала молодой маме необходимое для ухода за малышами, помогла решить вопрос по детскому питанию, была приобретена вторая кроватка», — говорится в сообщении регионального правительства. Кокорина побывала еще в одной семье с малышами-двойняшками и ребенком дошкольного возраста. Замгубернатора привезла им памперсы и молочную смесь. Этой семье власти также помогут с приобретением детской одежды и обуви, с оформлением документов. В правительстве Курганской области отмечают, что органы соцзащиты и местного самоуправления адресно работают с каждым запросом, решая вопросы родственников военнослужащих, выясняя конкретные потребности. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области сформировали список нужд семей мобилизованных. В этом списке бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров. Замгубернатора по социальной политике Лариса Кокорина посетила две семьи мобилизованных курганцев, где родились двойняшки фото: пресс-служба правительства Курганской области Одной курганской семье с двойняшками чиновники помогли с покупкой второй кроватки фото: пресс-служба правительства Курганской области В Кургане оказали помощь двум семьям мобилизованных, где родились двойняшки фото: пресс-служба правительства Курганской области

Семьям мобилизованных курганцев, где в этом году родились двойняшки, власти Курганской области подарили детскую кроватку, средства по уходу за малышами и детское питание. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «12 октября, по поручению главы региона [Вадима Шумкова] его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина выехала в семью мобилизованного курганца, в которой летом на свет появились двойняшки. Лариса Ивановна передала молодой маме необходимое для ухода за малышами, помогла решить вопрос по детскому питанию, была приобретена вторая кроватка», — говорится в сообщении регионального правительства. Кокорина побывала еще в одной семье с малышами-двойняшками и ребенком дошкольного возраста. Замгубернатора привезла им памперсы и молочную смесь. Этой семье власти также помогут с приобретением детской одежды и обуви, с оформлением документов. В правительстве Курганской области отмечают, что органы соцзащиты и местного самоуправления адресно работают с каждым запросом, решая вопросы родственников военнослужащих, выясняя конкретные потребности. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области сформировали список нужд семей мобилизованных. В этом списке бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров.