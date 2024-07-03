Президент Финляндии: Си Цзиньпин закончит конфликт на Украине одним звонком

03 июля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин может позвонить Путину и завершить конфликт на Украине, заявил Стубб Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Китая Си Цзиньпин может закончить украинский конфликт одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб. Он уверен, что, Россия сейчас зависит от КНР. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал Стубб, его слова передает агентство Bloomberg . По его словам, Россия на данный момент якобы зависит от КНР, поэтому если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва сделает это. Глава Финляндии также призвал Европу активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах. Он выразил мнение, что усиление помощи способствует скорейшему завершению конфликта. Ранее Си Цзиньпин сообщил, что мировым лидерам стоит соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела других государств и избегать принуждения к выбору сторон в конфликтах. Также китайский глава подчеркнул необходимость равенства, взаимного уважения и доверия в отношениях между странами, что является ключевым аспектом в построении межгосударственных связей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Китая Си Цзиньпин может закончить украинский конфликт одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб. Он уверен, что, Россия сейчас зависит от КНР. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал Стубб, его слова передает агентство Bloomberg. По его словам, Россия на данный момент якобы зависит от КНР, поэтому если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва сделает это. Глава Финляндии также призвал Европу активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах. Он выразил мнение, что усиление помощи способствует скорейшему завершению конфликта. Ранее Си Цзиньпин сообщил, что мировым лидерам стоит соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела других государств и избегать принуждения к выбору сторон в конфликтах. Также китайский глава подчеркнул необходимость равенства, взаимного уважения и доверия в отношениях между странами, что является ключевым аспектом в построении межгосударственных связей, передает RT.