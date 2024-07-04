Курганский перевозчик увеличил стоимость проезда до Тюмени

Стоимость на автобус до Тюмени выросла примерно на 10%
ООО «Автопарк» повысило стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Об этом сообщают в мессенджерах.
«ООО „Автопарк“ увеличило стоимость проезда на маршруте №669 „Курган — Тюмень“. Он проходит через Каргаполье и занимает в пути без малого пять часов, поэтому на нем почти никто не ездит. Но те, кто это делают, теперь будут платить примерно на 10% больше», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».
С начала 2024 года шесть перевозчиков подняли стоимость проезда из Кургана в Тюмень. Цены поднялись и на маршрутах «Курган — Нижневартовск» и «Курган — Шумиха».
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