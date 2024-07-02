Депутаты-единороссы гордумы Кургана стали главными аутсайдерами по общению с избирателями

В Кургане депутаты «Единой России» меньше всех общались с людьми на приемах
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые депутаты ЕР в гордуме проявили наименьшую активность в общении с избирателями, отмечается на сайте думы
Некоторые депутаты ЕР в гордуме проявили наименьшую активность в общении с избирателями, отмечается на сайте думы Фото:

Депутаты от «Единой России» в Курганской городской думе проявили наименьшую активность в общении с избирателями. Некоторые из них провели встречи с семью или даже с 15-ю людьми. Информация содержится в документах об отчетном периоде за 2023 год на сайте гордумы. Рейтинг составлял корреспондент URA.RU.

«Показатель в семь избирателей у члена партии „Единая Россия“ Любови Силантьевой. Людмила Алешкова и Иван Портнов с Кириллом Гринюком также показали невысокую активность, приняв 11 и 15 избирателей соответственно», — отмечается в отчетах депутатов. За ними следуют Анастасия Романович (21 принятый избиратель) и Алексей Маркин (17 избирателей). В среднем остальные депутаты приняли от 24 до 30 человек.

Пока депутаты-единороссы занимают нижние строчки рейтинга, оппозиционер Иван Камшилов выделился своей активностью, оказав помощь 340 избирателям. Единороссы Александр Маклыгин, Татьяна Федорова, а также лидер эсеров в регионе Валерий Державин показали высокие результаты, приняв 61, 58 и 48 граждан соответственно. Среди членов «Единой России» более активными оказались Анастасия Денисенко и Олег Прозоров. Они провели прием для 46 и 45 избирателей.

Полный список рейтинга на основе депутатов, имеющих актуальную информацию за прошедший 2023 год, представлен ниже:

  1. Иван Камшилов — 340 избирателей;
  2. Александр Маклыгин — 61 избиратель;
  3. Татьяна Федорова 58 избирателей;
  4. Валерий Державин — 48 избирателей;
  5. Анастасия Денисенко — 46 избирателей;
  6. Олег Прозоров — 45 избирателей;
  7. Надежда Романова — 36 избирателей;
  8. Татьяна Кравец — 30 избирателей;
  9. Андрей Кацай — 29 избирателей;
  10. Максим Пивоваров — 24 избирателя;
  11. Юлия Верходлиб — 24 избирателя;
  12. Анастасия Романович — 21 избиратель;
  13. Алексей Маркин — 17 избирателей;
  14. Иван Портнов — 15 избирателей;
  15. Кирилл Гринюк — 15 избирателей;
  16. Людмила Алешкова — 11 избирателей;
  17. Любовь Силантьева — 7 избирателей.

На сайте гордумы нет информации о работе других депутатов за 2023 год. Также у некоторых народных избранников не указано количество принятых избирателей.

Депутаты курганской городской думы 7-го созыва были избраны в 2019 году и будут работать до 2024 года. Выборы нового состава депутатов состоятся 8 сентября в Единый день голосования.

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Депутаты от «Единой России» в Курганской городской думе проявили наименьшую активность в общении с избирателями. Некоторые из них провели встречи с семью или даже с 15-ю людьми. Информация содержится в документах об отчетном периоде за 2023 год на сайте гордумы. Рейтинг составлял корреспондент URA.RU. «Показатель в семь избирателей у члена партии „Единая Россия“ Любови Силантьевой. Людмила Алешкова и Иван Портнов с Кириллом Гринюком также показали невысокую активность, приняв 11 и 15 избирателей соответственно», — отмечается в отчетах депутатов. За ними следуют Анастасия Романович (21 принятый избиратель) и Алексей Маркин (17 избирателей). В среднем остальные депутаты приняли от 24 до 30 человек. Пока депутаты-единороссы занимают нижние строчки рейтинга, оппозиционер Иван Камшилов выделился своей активностью, оказав помощь 340 избирателям. Единороссы Александр Маклыгин, Татьяна Федорова, а также лидер эсеров в регионе Валерий Державин показали высокие результаты, приняв 61, 58 и 48 граждан соответственно. Среди членов «Единой России» более активными оказались Анастасия Денисенко и Олег Прозоров. Они провели прием для 46 и 45 избирателей. Полный список рейтинга на основе депутатов, имеющих актуальную информацию за прошедший 2023 год, представлен ниже: На сайте гордумы нет информации о работе других депутатов за 2023 год. Также у некоторых народных избранников не указано количество принятых избирателей. Депутаты курганской городской думы 7-го созыва были избраны в 2019 году и будут работать до 2024 года. Выборы нового состава депутатов состоятся 8 сентября в Единый день голосования.
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