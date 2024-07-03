Страны НАТО согласовали для Украины 40 млрд евро

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НАТО передаст Украине 40 миллиардов евро Фото:

Страны НАТО согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. Это решение было принято для поддержки оборонительных способностей страны.

«Лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне, на саммите НАТО. Он пройдет с 9 по 11 июля», — пишет Reuters.

Инициатива о финансировании была впервые предложена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 31 мая. Он призвал к ежегодным выплатам в размере 40 миллиардов евро. Столтенберг подчеркнул необходимость закрепления этой практики как обязательной, чтобы обеспечить Украине «постоянную и предсказуемую» поддержку в ее стремлении к миру и стабильности.

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Страны НАТО согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. Это решение было принято для поддержки оборонительных способностей страны. «Лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне, на саммите НАТО. Он пройдет с 9 по 11 июля», — пишет Reuters. Инициатива о финансировании была впервые предложена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 31 мая. Он призвал к ежегодным выплатам в размере 40 миллиардов евро. Столтенберг подчеркнул необходимость закрепления этой практики как обязательной, чтобы обеспечить Украине «постоянную и предсказуемую» поддержку в ее стремлении к миру и стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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