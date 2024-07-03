Страны НАТО согласовали для Украины 40 млрд евро

Страны НАТО согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. Это решение было принято для поддержки оборонительных способностей страны.
«Лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне, на саммите НАТО. Он пройдет с 9 по 11 июля», — пишет
Инициатива о финансировании была впервые предложена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 31 мая. Он призвал к ежегодным выплатам в размере 40 миллиардов евро. Столтенберг подчеркнул необходимость закрепления этой практики как обязательной, чтобы обеспечить Украине «постоянную и предсказуемую» поддержку в ее стремлении к миру и стабильности.
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