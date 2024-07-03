Сыновьям липецкого священника вынесли приговоры

ТАСС: сыновей липецкого священника Ащеулова приговорили к 17 годам колонии
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ВСУ.stock, украина, флаг, всу, stock
Сыновья липецкого священника пытались вступить в ряды ВСУ, их приговорили за госизмену Фото:

Военный суд приговорил детей липецкого священника Игоря Ащеулова к 17 и 17,5 года заключения. Их обвинили в государственной измене, а также терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

«Трех братьев Ащеуловых приговорили на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене и терроризме», — передает ТАСС. На заседания суда 1 июля подсудимые также признавались, что хотели вступить в ряды ВСУ.

Сам священник рассказывал журналистам, что его дети — самые лучшие люди. Он характеризовал их как послушных и дружелюбных. Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, Их задержали пограничники при попытке незаконно покинуть РФ.

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Военный суд приговорил детей липецкого священника Игоря Ащеулова к 17 и 17,5 года заключения. Их обвинили в государственной измене, а также терроризме. Об этом сообщает ТАСС. «Трех братьев Ащеуловых приговорили на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене и терроризме», — передает ТАСС. На заседания суда 1 июля подсудимые также признавались, что хотели вступить в ряды ВСУ. Сам священник рассказывал журналистам, что его дети — самые лучшие люди. Он характеризовал их как послушных и дружелюбных. Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, Их задержали пограничники при попытке незаконно покинуть РФ.
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