Сыновьям липецкого священника вынесли приговоры

ТАСС: сыновей липецкого священника Ащеулова приговорили к 17 годам колонии

03 июля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Сыновья липецкого священника пытались вступить в ряды ВСУ, их приговорили за госизмену Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan Военный суд приговорил детей липецкого священника Игоря Ащеулова к 17 и 17,5 года заключения. Их обвинили в государственной измене, а также терроризме. Об этом сообщает ТАСС. «Трех братьев Ащеуловых приговорили на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене и терроризме», — передает ТАСС. На заседания суда 1 июля подсудимые также признавались, что хотели вступить в ряды ВСУ. Сам священник рассказывал журналистам, что его дети — самые лучшие люди. Он характеризовал их как послушных и дружелюбных. Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, Их задержали пограничники при попытке незаконно покинуть РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд приговорил детей липецкого священника Игоря Ащеулова к 17 и 17,5 года заключения. Их обвинили в государственной измене, а также терроризме. Об этом сообщает ТАСС. «Трех братьев Ащеуловых приговорили на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене и терроризме», — передает ТАСС. На заседания суда 1 июля подсудимые также признавались, что хотели вступить в ряды ВСУ. Сам священник рассказывал журналистам, что его дети — самые лучшие люди. Он характеризовал их как послушных и дружелюбных. Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, Их задержали пограничники при попытке незаконно покинуть РФ.