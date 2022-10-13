Курганцев с повестками на руках предупредят о внезапном возобновлении мобилизации

14 октября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

В военкомате сообщили, как известят курганцев о срочном возобновлении мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждан, получивших повестки в рамках проводимой частичной мобилизации, известят о срочной необходимости явиться на пункты отправки. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. «Если внезапно возобновится отправка граждан, то получившим повестки, разошлют дополнительные извещения с требованием явки», — сообщили в комиссариате. Подобное развитие событий может произойти в случае появления приказа вышестоящего руководства. В настоящее время в Курганской области приостановлена частичная мобилизация в плане отсылки граждан в военные части. Последняя отправка была в конце сентября. С тех пор граждан, получивших повестки, отправляли из военкоматов на более поздние даты. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам разъяснили, по каким причинам мобилизованных возвращают из частей. Чаще всего, это происходит после выяснения новых данных в личном деле мобилизованного гражданина или по состоянию здоровья.

Граждан, получивших повестки в рамках проводимой частичной мобилизации, известят о срочной необходимости явиться на пункты отправки. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. «Если внезапно возобновится отправка граждан, то получившим повестки, разошлют дополнительные извещения с требованием явки», — сообщили в комиссариате. Подобное развитие событий может произойти в случае появления приказа вышестоящего руководства. В настоящее время в Курганской области приостановлена частичная мобилизация в плане отсылки граждан в военные части. Последняя отправка была в конце сентября. С тех пор граждан, получивших повестки, отправляли из военкоматов на более поздние даты. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам разъяснили, по каким причинам мобилизованных возвращают из частей. Чаще всего, это происходит после выяснения новых данных в личном деле мобилизованного гражданина или по состоянию здоровья.