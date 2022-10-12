В курганском военкомате объяснили, почему некоторых мобилизованных возвращают домой

Курганцев, отправленных в части в рамках частичной мобилизации, могут вернуть домой, если обнаружится несовпадение данных, препятствующее прохождению службы. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Мобилизованных граждан возвращают из военных частей, если на месте выясняется, что в личном деле есть несоответствие актуальных данных, и это влияет на дальнейшее прохождение службы», — рассказали представители комиссариата. Как заметили в военкомате, процент мобилизованных курганцев, вернувшихся домой, незначительный.
Возврат граждан из военных частей происходит, если у них обнаруживается ранее не имевшееся тяжелое заболевание, а также выясняются семейные обстоятельства, не позволяющие находиться вдали от дома. Поэтому граждан просят сообщать о любых изменениях, связанных со здоровьем, семейным положением, образованием и местом пребывания в пункты военного учета.
Ранее URA.RU поясняло, как граждане могут стать нарушителями воинского учета. Об ответственности состоящих на учете рассказал военный комиссар Курганской области.
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