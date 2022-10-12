12 октября 2022
11 октября 2022

В курганском военкомате объяснили, почему некоторых мобилизованных возвращают домой

Несколько мобилизованных курганцев были отправлены из военных частей домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
В военкомате объяснили, кого из мобилизованных курганцев вернут домой из военной части Фото:

Курганцев, отправленных в части в рамках частичной мобилизации, могут вернуть домой, если обнаружится несовпадение данных, препятствующее прохождению службы. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Мобилизованных граждан возвращают из военных частей, если на месте выясняется, что в личном деле есть несоответствие актуальных данных, и это влияет на дальнейшее прохождение службы», — рассказали представители комиссариата. Как заметили в военкомате, процент мобилизованных курганцев, вернувшихся домой, незначительный.

Возврат граждан из военных частей происходит, если у них обнаруживается ранее не имевшееся тяжелое заболевание, а также выясняются семейные обстоятельства, не позволяющие находиться вдали от дома. Поэтому граждан просят сообщать о любых изменениях, связанных со здоровьем, семейным положением, образованием и местом пребывания в пункты военного учета.

Ранее URA.RU поясняло, как граждане могут стать нарушителями воинского учета. Об ответственности состоящих на учете рассказал военный комиссар Курганской области.

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Курганцев, отправленных в части в рамках частичной мобилизации, могут вернуть домой, если обнаружится несовпадение данных, препятствующее прохождению службы. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Мобилизованных граждан возвращают из военных частей, если на месте выясняется, что в личном деле есть несоответствие актуальных данных, и это влияет на дальнейшее прохождение службы», — рассказали представители комиссариата. Как заметили в военкомате, процент мобилизованных курганцев, вернувшихся домой, незначительный. Возврат граждан из военных частей происходит, если у них обнаруживается ранее не имевшееся тяжелое заболевание, а также выясняются семейные обстоятельства, не позволяющие находиться вдали от дома. Поэтому граждан просят сообщать о любых изменениях, связанных со здоровьем, семейным положением, образованием и местом пребывания в пункты военного учета. Ранее URA.RU поясняло, как граждане могут стать нарушителями воинского учета. Об ответственности состоящих на учете рассказал военный комиссар Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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