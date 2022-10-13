13 октября 2022
12 октября 2022

Тюменцы помогут ФАС контролировать цены на товары для мобилизованных

В Тюмени стартовала акция по контролю цен на военную экипировку
© Служба новостей «URA.RU»
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МГЕР проверит цены на военную и туристическую экипировку Фото:
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В Тюмени стартовала акция по контролю цен на военную экипировку для мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По словам властей, к акции может присоединиться каждый желающий.

«14 октября тюменская „Молодая гвардия“ запустила акцию. Активисты проконтролируют цены на военную экипировку и обмундирование для мобилизованных солдат. Речь о спальных мешках, амуниции, термобелье, туристических товарах и т. д.», — рассказали в инфоцентре.

В случае выявления нарушений молодогвардейцы передадут данные в Федеральную антимонопольную службу. Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии: +7 (3452) 79-87-43.

Ранее агентство писало, что тюменским мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым.

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В Тюмени стартовала акция по контролю цен на военную экипировку для мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По словам властей, к акции может присоединиться каждый желающий. «14 октября тюменская „Молодая гвардия“ запустила акцию. Активисты проконтролируют цены на военную экипировку и обмундирование для мобилизованных солдат. Речь о спальных мешках, амуниции, термобелье, туристических товарах и т. д.», — рассказали в инфоцентре. В случае выявления нарушений молодогвардейцы передадут данные в Федеральную антимонопольную службу. Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии: +7 (3452) 79-87-43. Ранее агентство писало, что тюменским мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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