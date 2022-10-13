Тюменец украл в магазине гору «Kinder-сюпризов» и продал их на соседнем рынке. Видео

Житель Тюмени украл гору шоколадных яиц и продал их на соседнем рынке

14 октября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Тюменец устроил на рынке торговлю ворованными продуктами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция задержала жителя Тюмени, который украл в одном из супермаркетов 30 «Kinder-сюпризов», 35 кусков сыра, шоколад, йогурты и другие продукты, после чего продал их на соседнем мини-рынке. Об этом сообщает официальный сайт МВД Медиа. «Он пришел в магазин, взял две корзины при входе и сложил в них 35 кусков сыра, 30 „Kinder-сюпризов“, несколько плиток шоколада, йогурты и другие продукты питания. Со всем добром он просто вышел через центральный вход. Далее похититель отправился на стихийный мини-рынок и устроил там бойкую торговлю краденым. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщает МВД Медиа. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Тюмени. Он сознался в содеянном. Полицейские установили, что ранее он совершил аналогичную кражу в другом магазине. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Полиция задержала жителя Тюмени, который украл в одном из супермаркетов 30 «Kinder-сюпризов», 35 кусков сыра, шоколад, йогурты и другие продукты, после чего продал их на соседнем мини-рынке. Об этом сообщает официальный сайт МВД Медиа. «Он пришел в магазин, взял две корзины при входе и сложил в них 35 кусков сыра, 30 „Kinder-сюпризов“, несколько плиток шоколада, йогурты и другие продукты питания. Со всем добром он просто вышел через центральный вход. Далее похититель отправился на стихийный мини-рынок и устроил там бойкую торговлю краденым. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщает МВД Медиа. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Тюмени. Он сознался в содеянном. Полицейские установили, что ранее он совершил аналогичную кражу в другом магазине. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 158 УК РФ.