Полиция задержала жителя Тюмени, который украл в одном из супермаркетов 30 «Kinder-сюпризов», 35 кусков сыра, шоколад, йогурты и другие продукты, после чего продал их на соседнем мини-рынке. Об этом сообщает официальный сайт МВД Медиа.
«Он пришел в магазин, взял две корзины при входе и сложил в них 35 кусков сыра, 30 „Kinder-сюпризов“, несколько плиток шоколада, йогурты и другие продукты питания. Со всем добром он просто вышел через центральный вход. Далее похититель отправился на стихийный мини-рынок и устроил там бойкую торговлю краденым. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщает МВД Медиа.
Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Тюмени. Он сознался в содеянном. Полицейские установили, что ранее он совершил аналогичную кражу в другом магазине. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 158 УК РФ.
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