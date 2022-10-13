Ветераны войн собирают для тюменских бойцов технику, помогающую выжить

В Тюмени ветераны локальных войн собирают спецсредства для помощи участникам СВО

14 октября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Ветераны локальных войн отправляют на фронт жизненно необходимое тюменцам оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» собирает спецсредства, необходимые тюменским контрактникам и бойцам спецподразделений, для ведения борьбы с соперником в ходе СВО. Об этом, а также о потребностях военных, URA.RU рассказал руководитель регионального филиала организации Валентин Глушко. «Мы работаем непосредственно с теми, кто находится на фронте. Это тюменцы, подписавшие контракты, входящие в спецподразделения „Тайга“, „Тобол“ и „Сибирь“. У нас постоянная связь с ними, их командирами. Мы знаем, где они находятся, чем занимаются, об их потребностях. Постоянно привозим и вручаем помощь, каждому бойцу, доводим до солдат, напрямую», — рассказал собеседник URA.RU. В грузы от «Боевого братства» не входит привычная обычному человеку помощь. Это не крупы и консервы. Ветераны, прошедшие не одну войну, отправляют на фронт спецоборудование, которое помогает тюменцам бороться с противником. «Представьте себе: вы находитесь в лесу, света нет, видимость нулевая. Что нужно? Тепловизор, или ночной прицел. Их и просят. Это не стоит огромных денег, но достать сейчас тяжело, даже имея средства. Также нужны конкретные радиостанции, для определенных частот. Квадракоптеры — как обычные, для наблюдения, так и ударные», — пояснил Валентин Глушко. «Боевое братство» на 100% состоит из тех, кто лично участвовал в боевых действиях. Это ветераны локальных войн и военных конфликтов. Желающие помочь в формировании грузов для бойцов из Тюмени, могут обратиться на Текстильную, 1. Уточнить, что именно требуется солдатам в настоящий момент, можно по телефону 41-75-02. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» собирает спецсредства, необходимые тюменским контрактникам и бойцам спецподразделений, для ведения борьбы с соперником в ходе СВО. Об этом, а также о потребностях военных, URA.RU рассказал руководитель регионального филиала организации Валентин Глушко. «Мы работаем непосредственно с теми, кто находится на фронте. Это тюменцы, подписавшие контракты, входящие в спецподразделения „Тайга“, „Тобол“ и „Сибирь“. У нас постоянная связь с ними, их командирами. Мы знаем, где они находятся, чем занимаются, об их потребностях. Постоянно привозим и вручаем помощь, каждому бойцу, доводим до солдат, напрямую», — рассказал собеседник URA.RU. В грузы от «Боевого братства» не входит привычная обычному человеку помощь. Это не крупы и консервы. Ветераны, прошедшие не одну войну, отправляют на фронт спецоборудование, которое помогает тюменцам бороться с противником. «Представьте себе: вы находитесь в лесу, света нет, видимость нулевая. Что нужно? Тепловизор, или ночной прицел. Их и просят. Это не стоит огромных денег, но достать сейчас тяжело, даже имея средства. Также нужны конкретные радиостанции, для определенных частот. Квадракоптеры — как обычные, для наблюдения, так и ударные», — пояснил Валентин Глушко. «Боевое братство» на 100% состоит из тех, кто лично участвовал в боевых действиях. Это ветераны локальных войн и военных конфликтов. Желающие помочь в формировании грузов для бойцов из Тюмени, могут обратиться на Текстильную, 1. Уточнить, что именно требуется солдатам в настоящий момент, можно по телефону 41-75-02.