В Тюменской области за сотни тысяч рублей продают самодельный самолет. Фото

15 октября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

По словам продавца, самодельный самолет еще не испытывался Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) на продажу выставлен самодельный самолет за 380 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Продавец отметил, что транспорт не проходил предполетных испытаний. «Самолет построен на основании чертежей самолета Арго-02. Отсутствуют капот двигателя и ветровой щиток кабины. В данный момент корпус готов на 90%. Самолет не испытывался! Цена — 380 тысяч рублей», — сообщил продавец. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени местный житель по частям продает самодельный самолет. Причиной продажи, стала гибель бывшего хозяина летательного средства. Самодельный самолет продают за 380 тысяч рублей Фото: Avito

В Ялуторовске (Тюменская область) на продажу выставлен самодельный самолет за 380 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Продавец отметил, что транспорт не проходил предполетных испытаний. «Самолет построен на основании чертежей самолета Арго-02. Отсутствуют капот двигателя и ветровой щиток кабины. В данный момент корпус готов на 90%. Самолет не испытывался! Цена — 380 тысяч рублей», — сообщил продавец. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени местный житель по частям продает самодельный самолет. Причиной продажи, стала гибель бывшего хозяина летательного средства.