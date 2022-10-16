16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Курганцам предлагают обучиться на военного штурмана

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители челябинского училища пригласили курганских выпускников пройти обучение на штурмана Фото:

Для выпускников кадетских классов курганской школы провели открытый урок, в котором приняли участие представители челябинского военного училища штурманов. Ребят пригласили по окончании школы поступить в военный вуз соседнего региона. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии, организованном военным комиссариатом Курганской области совместно с вузом.

«Мы принимаем выпускников на двух факультетах — подготовки штурманов и подготовки офицеров боевого управления», — рассказал представитель челябинского военного училища Виктор Матвеев. Также для ребят были описаны перспективы после обучения в учреждении.

Учебное заведение выпускает штурманов для дальней, истребительной, морской, военно-транспортной и бомбардировочной авиации. Молодые штурманы по окончании учебы получают звание старшего лейтенанта и многочисленные летные льготы. Офицеры боевого управления становятся капитанами по окончании училища.

Ребятам рассказали, чем занимаются штурманы, на каких самолетах и по какой программе проходят обучение. Школьники узнали требования для оценок ЕГЭ и спортивных нормативов при поступлении. Также военные преподаватели сообщили о размерах выплат в случае заключения контракта. От областного военкомата присутствовал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские выпускники узнали, как поступить в военные вузы. Школьникам рассказали о преимуществах обучения в учебных заведениях с обеспечением от Минобороны РФ.

Курганские школьники на открытом уроке познакомились с программой обучения военных штурманов в Челябинске
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Выпускники кадетских классов познакомились с военным летным учебным заведением и его факультетами
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Курганские кадеты из школы №75 узнали о профессии летчика-штурмана
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Для выпускников кадетских классов курганской школы провели открытый урок, в котором приняли участие представители челябинского военного училища штурманов. Ребят пригласили по окончании школы поступить в военный вуз соседнего региона. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии, организованном военным комиссариатом Курганской области совместно с вузом. «Мы принимаем выпускников на двух факультетах — подготовки штурманов и подготовки офицеров боевого управления», — рассказал представитель челябинского военного училища Виктор Матвеев. Также для ребят были описаны перспективы после обучения в учреждении. Учебное заведение выпускает штурманов для дальней, истребительной, морской, военно-транспортной и бомбардировочной авиации. Молодые штурманы по окончании учебы получают звание старшего лейтенанта и многочисленные летные льготы. Офицеры боевого управления становятся капитанами по окончании училища. Ребятам рассказали, чем занимаются штурманы, на каких самолетах и по какой программе проходят обучение. Школьники узнали требования для оценок ЕГЭ и спортивных нормативов при поступлении. Также военные преподаватели сообщили о размерах выплат в случае заключения контракта. От областного военкомата присутствовал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Ранее URA.RU сообщало, что курганские выпускники узнали, как поступить в военные вузы. Школьникам рассказали о преимуществах обучения в учебных заведениях с обеспечением от Минобороны РФ.
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