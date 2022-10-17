Волонтеры закупают в курганском ателье одежду для раненных военных

Волонтеры закупают курганские чехлы на аппараты Илизарова для военных, пострадавших в СВО (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры и фонды закупают для госпитализированных военных, получивших ранение в ходе спецоперации, продукцию курганского специализированного ателье «Арсана», являющееся единственным официальным производителем чехлов и одежды для пациентов с аппаратами Илизарова. Об этом URA.RU рассказала руководитель ателье «Арсана» Евгения Московенкова.

«К нам обращаются волонтеры и различные фонды, чтобы закупить для военнослужащих с аппаратами Илизарова чехлы и специализированную одежду. Мы поставляем им нашу продукцию по значительно низкой цене в отличие от розничных цен. При большом заказе высылаем бонусы», — говорит Московенкова. По ее словам, большинство волонтеров готовятся к зиме и заказывают утепленные чехлы для ног с подошвой из резины.

Также для военнослужащих заказывают специализированные брюки весенних и летних вариантов. «Кто-то живет на юге, кто-то — на севере. После лечения в госпиталях бойцы возвращаются каждый к себе в регионы, у некоторых в регионах тепло, поэтому утепленные варианты им не будут актуальны», — объясняет Московенкова.

До этого URA.RU писало, что специалисты ателье «Арсана» из-за санкций отказались шить чехлы и одежду из импортных тканей. Вместо европейской ткани на основе крапивы ателье закупило хлопковые ткани отечественного производства.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.