20 октября 2022
19 октября 2022

Житель ЯНАО получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
За пьяную езду и ДТП мужчина поедет в колонию Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО), неоднократно привлекавшийся сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, лишился свободы. 24-летний мужчина был задержан сотрудниками дорожной автоинспекции в мае 2022 года.

«Судом установлено, что в мае текущего года он, после употребления спиртных напитков, сел за руль автомобиля и начал двигаться по г. Салехарду, совершив в последующем дорожно-транспортное происшествие. Ранее гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, и ему назначалось наказание в виде лишения свободы условно», — сообщает официальный портал прокуратуры РФ по ЯНАО.

Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили управлять транспортным средством на срок четыре года и шесть месяцев.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП с участием женщины-водителя на трассе Лабытнанги-Салехард. Суд назначил ей реальный срок с отсрочкой отбывания наказания.

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Житель Салехарда (ЯНАО), неоднократно привлекавшийся сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, лишился свободы. 24-летний мужчина был задержан сотрудниками дорожной автоинспекции в мае 2022 года. «Судом установлено, что в мае текущего года он, после употребления спиртных напитков, сел за руль автомобиля и начал двигаться по г. Салехарду, совершив в последующем дорожно-транспортное происшествие. Ранее гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, и ему назначалось наказание в виде лишения свободы условно», — сообщает официальный портал прокуратуры РФ по ЯНАО. Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили управлять транспортным средством на срок четыре года и шесть месяцев. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП с участием женщины-водителя на трассе Лабытнанги-Салехард. Суд назначил ей реальный срок с отсрочкой отбывания наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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