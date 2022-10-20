Житель ЯНАО получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

За пьяную езду и ДТП мужчина поедет в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Салехарда (ЯНАО), неоднократно привлекавшийся сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, лишился свободы. 24-летний мужчина был задержан сотрудниками дорожной автоинспекции в мае 2022 года.

«Судом установлено, что в мае текущего года он, после употребления спиртных напитков, сел за руль автомобиля и начал двигаться по г. Салехарду, совершив в последующем дорожно-транспортное происшествие. Ранее гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, и ему назначалось наказание в виде лишения свободы условно», — сообщает официальный портал прокуратуры РФ по ЯНАО.

Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили управлять транспортным средством на срок четыре года и шесть месяцев.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП с участием женщины-водителя на трассе Лабытнанги-Салехард. Суд назначил ей реальный срок с отсрочкой отбывания наказания.