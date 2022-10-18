Курганцы получают повестки и приходят в военкомат после двухнедельного перерыва

Призванным по мобилизации курганцам пока не сообщают дату очередной отправки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганцы продолжают получать повестки и приходят в военкомат. С 30 сентября отправки в рамках частичной мобилизации в регионе были временно приостановлены. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU, находящийся рядом с военным комиссариатом Кургана.

«Вчера, 18 октября, принесли вечером домой. В прошлом я служил срочную в Северо-Кавказском округе, но в боевых действиях не участвовал. Это было в 2000—2002 годах», — сообщает 42-летний мужчина. Он родом из Краснодарского края и является кубанским казаком, на данный момент проживает и работает в Курганской области.

По словам мужчины, о датах отправки ему не сообщили. «К отправке, в принципе, я готов. Надо Родину защищать, к тому же у меня дед воевал, семья — военные», — говорит призванный по мобилизации курганец.

Как отмечет корреспондент URA.RU, с 8 утра возле военкомата находились несколько мужчин. Большинство из них пришли для уточнения данных. Некоторым, после посещения военкомата по повестке, выдали повторные повестки на 21 октября.

До этого URA.RU писало, что курганцев, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, предупредят о срочной необходимости явиться на пункты отправки. Такое может произойти, если появится приказ от вышестоящего руководства. Ранее отправки были приостановлены в Курганской области с 30 сентября.

Обновлено 9:44: в областном военном комиссариате URA.RU сообщили, что не располагают информацией о дате возможных отправок.