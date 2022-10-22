22 октября 2022
21 октября 2022

В Тюмени за 21 млн рублей продается семикомнатная квартира с сауной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В Тюмени продается семикомнатная квартира с сауной (фото из архива) Фото:

В Тюмени за 21 млн рублей продается двухуровневая семикомнатная квартира с сауной. Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь квартиры 282.5 квадратных метра.

«Продается двухуровневая квартира в доме кирпичного исполнения в районе Выставочного зала. Планировка: гостиная с камином с высоким потолками и шикарными окнами, большая кухня, столовая, жилая комната, гардеробная, санузел, кладовая на первом этаже. На втором этаже две спальные комнаты, гардеробная, два с/у, сауна, хозяйственная комната, несколько балконов. Общая площадь — 282.5 м². Цена: 21 000 000 рублей», — написал продавец.

В объявлении указано, что в квартире есть система «умный дом» и настоящий действующий камин. Продавец добавил, что территория двора у дома закрытая и охраняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за 69 миллионов рублей. Продавец отмечал, что вся мебель в квартиру была закуплена и привезена из Италии.

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В Тюмени за 21 млн рублей продается двухуровневая семикомнатная квартира с сауной. Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь квартиры 282.5 квадратных метра. «Продается двухуровневая квартира в доме кирпичного исполнения в районе Выставочного зала. Планировка: гостиная с камином с высоким потолками и шикарными окнами, большая кухня, столовая, жилая комната, гардеробная, санузел, кладовая на первом этаже. На втором этаже две спальные комнаты, гардеробная, два с/у, сауна, хозяйственная комната, несколько балконов. Общая площадь — 282.5 м². Цена: 21 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что в квартире есть система «умный дом» и настоящий действующий камин. Продавец добавил, что территория двора у дома закрытая и охраняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за 69 миллионов рублей. Продавец отмечал, что вся мебель в квартиру была закуплена и привезена из Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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