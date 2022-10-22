В Тюмени за 21 млн рублей продается семикомнатная квартира с сауной. Фото

23 октября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

В Тюмени продается семикомнатная квартира с сауной (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени за 21 млн рублей продается двухуровневая семикомнатная квартира с сауной. Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь квартиры 282.5 квадратных метра. «Продается двухуровневая квартира в доме кирпичного исполнения в районе Выставочного зала. Планировка: гостиная с камином с высоким потолками и шикарными окнами, большая кухня, столовая, жилая комната, гардеробная, санузел, кладовая на первом этаже. На втором этаже две спальные комнаты, гардеробная, два с/у, сауна, хозяйственная комната, несколько балконов. Общая площадь — 282.5 м². Цена: 21 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что в квартире есть система «умный дом» и настоящий действующий камин. Продавец добавил, что территория двора у дома закрытая и охраняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за 69 миллионов рублей. Продавец отмечал, что вся мебель в квартиру была закуплена и привезена из Италии.

В Тюмени за 21 млн рублей продается двухуровневая семикомнатная квартира с сауной. Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь квартиры 282.5 квадратных метра. «Продается двухуровневая квартира в доме кирпичного исполнения в районе Выставочного зала. Планировка: гостиная с камином с высоким потолками и шикарными окнами, большая кухня, столовая, жилая комната, гардеробная, санузел, кладовая на первом этаже. На втором этаже две спальные комнаты, гардеробная, два с/у, сауна, хозяйственная комната, несколько балконов. Общая площадь — 282.5 м². Цена: 21 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что в квартире есть система «умный дом» и настоящий действующий камин. Продавец добавил, что территория двора у дома закрытая и охраняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за 69 миллионов рублей. Продавец отмечал, что вся мебель в квартиру была закуплена и привезена из Италии.