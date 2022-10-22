Обвиняемый в убийстве четырехмесячной девочки тюменец дал признательные показания

Мужчину отправили в СИЗО до конца декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственное управление СКР по Тюменской области предъявило обвинение 41-летнему мужчине в том, что он убил свою четырехмесячную дочь и избил супругу. На допросе обвиняемый дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее мужчина проходил по делу как подозреваемый.

«Предъявлено обвинение 41-летнему жителю города Тюмени. На допросе у следователя обвиняемый дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Тюменца обвиняют в убийстве малолетнего лица и покушении на убийство двух и более лиц (пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ). За преступление по этим статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Также Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя и решил отправить обвиняемого под арест. Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца — до 20 декабря этого года.

Ранее URA.RU сообщало версию следствия, по которой в ночь на 21 октября мужчина избил свою супругу и четырехмесячную дочь. Обе были госпитализированы, но ребенок скончался от полученных травм.