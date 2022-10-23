Три страны НАТО не поверили предупреждениям Шойгу о планах Киева ударить «грязной бомбой»

24 октября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

США, Британия и Франция отказались верить предупреждениям Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности применения Киевом «грязной бомбы». Об этом говорится в совместном заявлении трех стран. «Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — приводит содержание документа ТАСС. Страны также «отвергли» любые «предлоги для эскалации со стороны России». В воскресенье стало известно о планах Киева использовать ядерную «грязную бомбу» против гражданского населения и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. По оценкам экспертов, последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Из-за угрозы Шойгу связался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Позже стало известно о звонках министрам обороны Великобритании (Бену Уоллесу) и Турции (Хулуси Акары). Также глава российского ведомства провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который впоследствии подтвердил ценность продолжения контактов.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности применения Киевом «грязной бомбы». Об этом говорится в совместном заявлении трех стран. «Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — приводит содержание документа ТАСС. Страны также «отвергли» любые «предлоги для эскалации со стороны России». В воскресенье стало известно о планах Киева использовать ядерную «грязную бомбу» против гражданского населения и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. По оценкам экспертов, последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Из-за угрозы Шойгу связался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Позже стало известно о звонках министрам обороны Великобритании (Бену Уоллесу) и Турции (Хулуси Акары). Также глава российского ведомства провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который впоследствии подтвердил ценность продолжения контактов.