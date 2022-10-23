В Тюмени работникам школьных столовых предложили отсрочку от мобилизации

Комбинат школьного питания «Центральный» предлагает тюменцам, которые займут должности поваров в столовых, отсрочку от мобилизации. Вакансия компании размещена на сайте HeadHunter.
«Требуется повар. Обязанности: приготовление блюд в школьной столовой. Условия: право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации», — говорится в тексте вакансий от КШП «Центральный».
В объявлении не указано, на каком основании компания может предоставлять своим сотрудникам бронь от призыва. При этом ее обещают и работникам, которые займут должности повара-бригадира. Для остальных вакансий, на позиции грузчиков, официантов или, к примеру, буфетчиков, работодатель условие об отсрочке не указал.
Получить оперативный комментарий от фирмы не удалось. В пресс-службе URA.RU попросили направить запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало, что тюменцам, согласившимся стать дальнобойщиками, пообещали отсрочку от призыва на мобилизацию. С таким предложением выступила транспортная компания из Екатеринбурга.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii