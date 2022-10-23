23 октября 2022

В Кургане возобновили отправки мобилизованных. Видео

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Отправки мобилизованных в Курганской области не было почти месяц Фото:
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Мобилизация в России

В Курганской области 24 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Возобновились отправки мобилизованных от детской школы искусств им. В.А. Громова. Здесь есть представители ЧОП, Метрополиса и других небольших предприятий. У многих из пришедших есть боевой опыт. Мобилизованные одеты в зимнюю экипировку, многие покупали термобелье. Некоторые ждали отправку от 28 сентября, получали несколько повесток. Рады, что уже точно едут. Советуют не бояться и держаться друг друга, настрой боевой. Всех мобилизованных отвозят на сборный пункт в КЦ Курган, после чего отправят в воинскую часть», — сообщил корреспондент URA.RU. На месте дежурят медики и психологи, есть пункт обогрева. Мобилизованных приезжают провожать жены с детьми, матери и друзья.

Ранее URA.RU писало, что курганец с боевым опытом, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам запастись скотчем или изолентой. Боец СВО посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты. Также сообщалось, что жители Кургана из военно-спортивного клуба попросились на фронт одной командой.

На месте сбора мобилизованных дежурят медики и психологи, работает пункт обогрева
Фото:
В военную часть мобилизованных будут отправлять из сборного пункта у КЦ Курган
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В Курганской области 24 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Возобновились отправки мобилизованных от детской школы искусств им. В.А. Громова. Здесь есть представители ЧОП, Метрополиса и других небольших предприятий. У многих из пришедших есть боевой опыт. Мобилизованные одеты в зимнюю экипировку, многие покупали термобелье. Некоторые ждали отправку от 28 сентября, получали несколько повесток. Рады, что уже точно едут. Советуют не бояться и держаться друг друга, настрой боевой. Всех мобилизованных отвозят на сборный пункт в КЦ Курган, после чего отправят в воинскую часть», — сообщил корреспондент URA.RU. На месте дежурят медики и психологи, есть пункт обогрева. Мобилизованных приезжают провожать жены с детьми, матери и друзья. Ранее URA.RU писало, что курганец с боевым опытом, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам запастись скотчем или изолентой. Боец СВО посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты. Также сообщалось, что жители Кургана из военно-спортивного клуба попросились на фронт одной командой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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