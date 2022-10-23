В Кургане возобновили отправки мобилизованных. Видео

24 октября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Отправки мобилизованных в Курганской области не было почти месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Курганской области 24 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Возобновились отправки мобилизованных от детской школы искусств им. В.А. Громова. Здесь есть представители ЧОП, Метрополиса и других небольших предприятий. У многих из пришедших есть боевой опыт. Мобилизованные одеты в зимнюю экипировку, многие покупали термобелье. Некоторые ждали отправку от 28 сентября, получали несколько повесток. Рады, что уже точно едут. Советуют не бояться и держаться друг друга, настрой боевой. Всех мобилизованных отвозят на сборный пункт в КЦ Курган, после чего отправят в воинскую часть», — сообщил корреспондент URA.RU. На месте дежурят медики и психологи, есть пункт обогрева. Мобилизованных приезжают провожать жены с детьми, матери и друзья. Ранее URA.RU писало, что курганец с боевым опытом, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам запастись скотчем или изолентой. Боец СВО посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты . Также сообщалось, что жители Кургана из военно-спортивного клуба попросились на фронт одной командой. На месте сбора мобилизованных дежурят медики и психологи, работает пункт обогрева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военную часть мобилизованных будут отправлять из сборного пункта у КЦ Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 24 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Возобновились отправки мобилизованных от детской школы искусств им. В.А. Громова. Здесь есть представители ЧОП, Метрополиса и других небольших предприятий. У многих из пришедших есть боевой опыт. Мобилизованные одеты в зимнюю экипировку, многие покупали термобелье. Некоторые ждали отправку от 28 сентября, получали несколько повесток. Рады, что уже точно едут. Советуют не бояться и держаться друг друга, настрой боевой. Всех мобилизованных отвозят на сборный пункт в КЦ Курган, после чего отправят в воинскую часть», — сообщил корреспондент URA.RU. На месте дежурят медики и психологи, есть пункт обогрева. Мобилизованных приезжают провожать жены с детьми, матери и друзья. Ранее URA.RU писало, что курганец с боевым опытом, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам запастись скотчем или изолентой. Боец СВО посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты. Также сообщалось, что жители Кургана из военно-спортивного клуба попросились на фронт одной командой.