Бывшего замдиректора курганского центра Илизарова обвинили в новом преступлении

Экс-замдиректора центра Илизарова в Кургане стал фигурантом нового уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замдиректора по административной работе национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган), которого подозревают в мошенничестве, стал фигурантом уголовного дела по превышению полномочий. Ранее следователи обвинили экс-сотрудника медцентра в мошенничестве. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«Выявлен факт превышения должностных полномочий экс-заместителем директора по административной работе медицинского центра. <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», — рассказали в пресс-службе управления. Впервые об интересе силовиков к деятельности бывшего заместителя директора стало известно в апреле текущего года после его увольнения.

Мужчину подозревают в превышении служебных полномочий с причинением значительного ущерба медицинской организации. По версии органов, будучи должностным лицом, подследственный дал распоряжение подписать акт приемки оборудования, которое не отвечало требованиям и условиям контракта. Ущерб превысил 15,5 млн рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

URA.RU сообщало, что экс-замдиректора подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. «В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в полиции.