Тюменские власти пояснили, кому они покупают новые трехкомнатные квартиры

Тюменские власти купят трехкомнатные квартиры, чтобы сдать их бюджетникам

Власти также объяснили выбор местоположения квартир Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Покупка двух новых трехкомнатных квартир в «Тюменской слободе» необходима тюменскому правительству для предоставления жилья в найм и аренду бюджетникам. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей. Ранее контракт на 15 млн рублей появился на сайте госзакупок.

«Жилые помещения приобретаются с целью предоставления работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи и др.) по договорам служебного и коммерческого найма. Выбор определенного месторасположения обусловлен удобной транспортной развязкой», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Там также пояснили, что в указанном в договоре квартале улиц (Закалужской, Александра Протозанова, Заполярной и Первооткрывателей) имеется достаточное количество квартир в новых домах, построенных не позднее 2019 года. Таким образом, закупка является конкурентной.

Ранее агентство писало, что управление делами правительства Тюменской области разместило тендер на покупку двух трехкомнатных квартир в районе «Тюменская слобода». На жилье готовы потратить 15,1 млн рублей.