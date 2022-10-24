24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

Тюменские власти пояснили, кому они покупают новые трехкомнатные квартиры

Тюменские власти купят трехкомнатные квартиры, чтобы сдать их бюджетникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Недвижимость. Пермь, недвижимость, квартира, дом, стройка
Власти также объяснили выбор местоположения квартир Фото:

Покупка двух новых трехкомнатных квартир в «Тюменской слободе» необходима тюменскому правительству для предоставления жилья в найм и аренду бюджетникам. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей. Ранее контракт на 15 млн рублей появился на сайте госзакупок.

«Жилые помещения приобретаются с целью предоставления работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи и др.) по договорам служебного и коммерческого найма. Выбор определенного месторасположения обусловлен удобной транспортной развязкой», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Там также пояснили, что в указанном в договоре квартале улиц (Закалужской, Александра Протозанова, Заполярной и Первооткрывателей) имеется достаточное количество квартир в новых домах, построенных не позднее 2019 года. Таким образом, закупка является конкурентной.

Ранее агентство писало, что управление делами правительства Тюменской области разместило тендер на покупку двух трехкомнатных квартир в районе «Тюменская слобода». На жилье готовы потратить 15,1 млн рублей.

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Покупка двух новых трехкомнатных квартир в «Тюменской слободе» необходима тюменскому правительству для предоставления жилья в найм и аренду бюджетникам. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей. Ранее контракт на 15 млн рублей появился на сайте госзакупок. «Жилые помещения приобретаются с целью предоставления работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи и др.) по договорам служебного и коммерческого найма. Выбор определенного месторасположения обусловлен удобной транспортной развязкой», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Там также пояснили, что в указанном в договоре квартале улиц (Закалужской, Александра Протозанова, Заполярной и Первооткрывателей) имеется достаточное количество квартир в новых домах, построенных не позднее 2019 года. Таким образом, закупка является конкурентной. Ранее агентство писало, что управление делами правительства Тюменской области разместило тендер на покупку двух трехкомнатных квартир в районе «Тюменская слобода». На жилье готовы потратить 15,1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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