Для нужд тюменского правительства закупят трехкомнатные квартиры

Власти Тюменской области купят две трехкомнатные квартиры за 15 млн рублей

14 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменские власти закупят две квартиры в районе «Тюменская слобода» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление делами правительства Тюменской области разместило тендер на покупку двух трехкомнатных квартир в районе «Тюменская слобода». Аукцион опубликован на сайте госзакупок. На недвижимость выделили 15,1 млн рублей. «Приобретение жилых помещений. Начальная цена — 15,1 млн рублей. Две квартиры, площадью не менее 67 квадратных метров, по три жилые комнаты в каждой», — говорится в закупке управления делами правительства Тюменской области. В квартирах должен быть сделан ремонт, установлена сантехника и пластиковые окна, в ванной и туалете — керамическая плитка во всю стену. Обязательно наличие домофона и этаж не ниже второго. Отдельно в закупке оговаривается месторасположение квартир. Это квартал ограниченный окружной дорогой, улицами Закалужской, Александра Протозанова, Заполярной и Первооткрывателей. На этой территории расположены ЖК «Колумб», «Преображенский», «Интеллект-Квартал», «Гармония» и «Клевер Парк». URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Мы спросили, для каких целей власти собираются приобрести квартиры. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что региональные власти были намерены купить квартиру площадью в 180 квадратных метров. Как оказалось, жилье за 13 млн рублей предполагалось предоставить федеральному чиновнику, приглашенному на работу в Тюмень. Однако аукцион не состоялся: подходящей квартиры так и не нашли.

Управление делами правительства Тюменской области разместило тендер на покупку двух трехкомнатных квартир в районе «Тюменская слобода». Аукцион опубликован на сайте госзакупок. На недвижимость выделили 15,1 млн рублей. «Приобретение жилых помещений. Начальная цена — 15,1 млн рублей. Две квартиры, площадью не менее 67 квадратных метров, по три жилые комнаты в каждой», — говорится в закупке управления делами правительства Тюменской области. В квартирах должен быть сделан ремонт, установлена сантехника и пластиковые окна, в ванной и туалете — керамическая плитка во всю стену. Обязательно наличие домофона и этаж не ниже второго. Отдельно в закупке оговаривается месторасположение квартир. Это квартал ограниченный окружной дорогой, улицами Закалужской, Александра Протозанова, Заполярной и Первооткрывателей. На этой территории расположены ЖК «Колумб», «Преображенский», «Интеллект-Квартал», «Гармония» и «Клевер Парк». URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Мы спросили, для каких целей власти собираются приобрести квартиры. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что региональные власти были намерены купить квартиру площадью в 180 квадратных метров. Как оказалось, жилье за 13 млн рублей предполагалось предоставить федеральному чиновнику, приглашенному на работу в Тюмень. Однако аукцион не состоялся: подходящей квартиры так и не нашли.