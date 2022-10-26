В военном магазине рассказали, какие товары популярны у тюменцев

Продавец магазина «Ратник»: тюменцы чаще всего покупают в военном магазине аптечки и берцы
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Военторг. Тюмень
Тюменцы массово покупают берцы и бушлаты Фото:
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Мобилизация в России

После объявления частичной мобилизации в РФ тюменцы чаще всего покупают в военных магазинах аптечки и берцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал (не называя имени) продавец магазина военной экипировки «Ратник».

«Чаще берут аптечки, наколенники, тактические перчатки — в отличие от обычных у них стоит защита пальцев. Также очень быстро заканчиваются берцы 42-44 размеров и бушлаты. Спрос увеличился в разы», — отметила работница торговли.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее тюменские власти отчитались о том, что помогают мобилизованным тюменцам получить дополнительную военную экипировку.

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После объявления частичной мобилизации в РФ тюменцы чаще всего покупают в военных магазинах аптечки и берцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал (не называя имени) продавец магазина военной экипировки «Ратник». «Чаще берут аптечки, наколенники, тактические перчатки — в отличие от обычных у них стоит защита пальцев. Также очень быстро заканчиваются берцы 42-44 размеров и бушлаты. Спрос увеличился в разы», — отметила работница торговли. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее тюменские власти отчитались о том, что помогают мобилизованным тюменцам получить дополнительную военную экипировку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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