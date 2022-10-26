В военном магазине рассказали, какие товары популярны у тюменцев

Продавец магазина «Ратник»: тюменцы чаще всего покупают в военном магазине аптечки и берцы

26 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы массово покупают берцы и бушлаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления частичной мобилизации в РФ тюменцы чаще всего покупают в военных магазинах аптечки и берцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал (не называя имени) продавец магазина военной экипировки «Ратник». «Чаще берут аптечки, наколенники, тактические перчатки — в отличие от обычных у них стоит защита пальцев. Также очень быстро заканчиваются берцы 42-44 размеров и бушлаты. Спрос увеличился в разы», — отметила работница торговли. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее тюменские власти отчитались о том, что помогают мобилизованным тюменцам получить дополнительную военную экипировку.

После объявления частичной мобилизации в РФ тюменцы чаще всего покупают в военных магазинах аптечки и берцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал (не называя имени) продавец магазина военной экипировки «Ратник». «Чаще берут аптечки, наколенники, тактические перчатки — в отличие от обычных у них стоит защита пальцев. Также очень быстро заканчиваются берцы 42-44 размеров и бушлаты. Спрос увеличился в разы», — отметила работница торговли. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее тюменские власти отчитались о том, что помогают мобилизованным тюменцам получить дополнительную военную экипировку.