25 октября 2022

Тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора

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Полигон Тввику. Тюмень , гранатомет, военные, солдаты, учения
Тюменцы получили военную форму нужного размера Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные тюменцы, проходящие военную подготовку в соседнем регионе, получили дополнительное снаряжение от губернатора Александра Моора. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.

«Глава региона держит на личном контроле вопрос обеспечения тюменцев — в том числе тех, кто находится в военных частях других регионов — всей необходимой амуницией. Когда появилась информация, что кому-то из тюменских бойцов не хватило формы нужного размера, совместно с реготделением „Единой России“ была оперативно организована доставка обмундирования», — рассказал депутат.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выплатят каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.

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Мобилизованные тюменцы, проходящие военную подготовку в соседнем регионе, получили дополнительное снаряжение от губернатора Александра Моора. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка. «Глава региона держит на личном контроле вопрос обеспечения тюменцев — в том числе тех, кто находится в военных частях других регионов — всей необходимой амуницией. Когда появилась информация, что кому-то из тюменских бойцов не хватило формы нужного размера, совместно с реготделением „Единой России“ была оперативно организована доставка обмундирования», — рассказал депутат. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выплатят каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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