Тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора

26 октября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Тюменцы получили военную форму нужного размера Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные тюменцы, проходящие военную подготовку в соседнем регионе, получили дополнительное снаряжение от губернатора Александра Моора. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка. «Глава региона держит на личном контроле вопрос обеспечения тюменцев — в том числе тех, кто находится в военных частях других регионов — всей необходимой амуницией. Когда появилась информация, что кому-то из тюменских бойцов не хватило формы нужного размера, совместно с реготделением „Единой России“ была оперативно организована доставка обмундирования», — рассказал депутат. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выплатят каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.

Мобилизованные тюменцы, проходящие военную подготовку в соседнем регионе, получили дополнительное снаряжение от губернатора Александра Моора. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка. «Глава региона держит на личном контроле вопрос обеспечения тюменцев — в том числе тех, кто находится в военных частях других регионов — всей необходимой амуницией. Когда появилась информация, что кому-то из тюменских бойцов не хватило формы нужного размера, совместно с реготделением „Единой России“ была оперативно организована доставка обмундирования», — рассказал депутат. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выплатят каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.