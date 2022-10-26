Хабаровский завод после суда выплатит премию курганцу

Мужчина получит от завода 278 978 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Кургана обратился в суд с иском к Хабаровскому радиотехническому заводу. Ему начислили, но не выплатили премию, отменив приказ, сообщается в материалах о деле.

По результатам выполнения контракта мужчине была обещана премия. Ее начислили, но не выплатили из-за приказа исполнительного директора об отмене премии в связи с невыполнением всех этапов работ в сроки, установленные в договоре. При этом истцу известно, что часть работников, которые были указаны в приказе, получили премию. «Прошу признать приказ исполнительного директора незаконным, а также взыскать с него премию 151 228 рублей, компенсацию за задержку выплат в размере 124 750 рублей и компенсацию морального вреда 100 000 рублей», — обращается в суд мужчина.

Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он обязал Хабаровский радиотехнический завод выплатить мужчине премию, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда 3 000 рублей. После обращения в суд курганец получит от завода 278 978 рублей.