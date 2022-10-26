Тюменцы часами стоят в очередях, чтобы попасть на прием к врачам

Тюменцы вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к врачам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Тюмени часами ждут своей очереди, чтобы попасть на прием к врачам городских поликлиник. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU.

«Я прикреплена к городской поликлинике №5. Обычно у нас больших очередей там нет. Но в эпидсезон, осенью и весной — всегда многолюдно. В четверг в очереди к терапевту просидела несколько часов. Пациентов очень много», — рассказала тюменка в беседе с URA.RU.

Похожая ситуация с очередями сложилась в городской поликлинике №8. «В больнице очень много людей. И в регистратуре, и к узким специалистам. Чтобы попасть к терапевту, нужно просидеть в очереди как минимум полтора — два часа, а то и больше. Тут как повезет», — рассказал URA.RU один из жителей Тюмени.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что очереди в тюменских поликлиниках могут быть напрямую связаны с ростом заболеваемости ОРВИ. «В осенне-зимний период отмечается сезонный рост обращений пациентов с признаками ОРВИ в городские поликлиники Тюмени. Наибольшее количество пациентов, по статистике, обращаются в поликлиники по понедельникам и пятницам в первой половине дня. Просим пациентов, при планировании очного визита в поликлинику, принимать во внимание этот факт и иметь в распоряжении некоторый запас времени», — рассказали агентству в пресс-службе тюменского депздрава.

Там добавили, что в случае плохого самочувствия тюменцы могут вызвать врачей на дом. Для этого необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства.