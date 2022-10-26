26 октября 2022

В Тюменской области решили ликвидировать две деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенный дом
В поселке и деревне никто не живет, они заброшены Фото:

Депутаты хотят ликвидировать деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района Тюменской области. Соответствующий законопроект муниципальные народные избранники подали в Тюменскую областную думу.

«В деревне Шалашина Коневского сельского поселения и поселке Мирный Ленинского сельского поселения отсутствуют производственные и жилые помещения, коммуникации, дорожное покрытие. В них нет зарегистрированного и проживающего населения», — говорится в пояснительной записке к документу, внесенному думой Абатского района.

На основании вышеизложенного депутаты хотят упразднить эти населенные пункты и убрать их из состава муниципального образования. Как ранее писало URA.RU, такая судьба уже постигла село Казарма и поселок Кошелевский в Омутинском районе. Депутаты озвучили идею о ликвидации в июле, а уже в октябре ее одобрили на заседании областной думы.

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Депутаты хотят ликвидировать деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района Тюменской области. Соответствующий законопроект муниципальные народные избранники подали в Тюменскую областную думу. «В деревне Шалашина Коневского сельского поселения и поселке Мирный Ленинского сельского поселения отсутствуют производственные и жилые помещения, коммуникации, дорожное покрытие. В них нет зарегистрированного и проживающего населения», — говорится в пояснительной записке к документу, внесенному думой Абатского района. На основании вышеизложенного депутаты хотят упразднить эти населенные пункты и убрать их из состава муниципального образования. Как ранее писало URA.RU, такая судьба уже постигла село Казарма и поселок Кошелевский в Омутинском районе. Депутаты озвучили идею о ликвидации в июле, а уже в октябре ее одобрили на заседании областной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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