В пожарах на территории Тюменской области за сутки погибли несколько человек

За сутки в Тюменской области произошло три пожара с погибшими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В период с 27 по 28 октября в пожарах на территории Тюменской области погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. Там добавили, что ЧП с гибелью людей произошли в Ишимском, Исетском и Тюменском районах.

«27 октября 2022 года в 02 часа 05 минут поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: Ишимский район, с. Пахомова, ул. Школьная. Огонь распространился на пристроенный к дому гараж и хозяйственные постройки. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина. В ходе расследования отрабатываются все версии возникновения пожара, основной является аварийный режим работы электрооборудования», — сообщает региональное управление МЧС по Тюменской области.

Еще один мужчина погиб при пожаре в селе Яр Тюменского района. Вероятной причиной его смерти стало неосторожное обращение с огнем. Ранним утром 28 октября трагедия произошла в селе Исетском. Там в ходе тушения пожара был обнаружен труп человека. Обстоятельства устанавливаются.