Выходные в ЯНАО пройдут с метелью и ветром

Ветер местами достигнет до 17 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидают ветреные выходные с метелью. По информации синоптиков, порывы ветра местами достигнут до 17 метров в секунду.

«В субботу, 29 октября, в ЯНАО температура воздуха днем упадет до -7 градусов. Местами метель. Ветер северно-западный и юго-западный. Ветер местами достигнет до 17 м/с», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

В воскресенье, 30 октября, температура воздуха будет до — 5. Метели не ожидается. Будет не так ветренно — до 8-13 м/с. В последний день месяца, 31 октября, прогнозируется метель, небольшой снег и южный ветер с порывами до 14 м/с.



Ранее сообщалось. что из-за непогоды в Салехарде задерживают рейсы. Из-за тумана не могли приземлиться два самолета.