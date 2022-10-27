27 октября 2022
26 октября 2022

Выходные в ЯНАО пройдут с метелью и ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Ветер местами достигнет до 17 м/с Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидают ветреные выходные с метелью. По информации синоптиков, порывы ветра местами достигнут до 17 метров в секунду.

«В субботу, 29 октября, в ЯНАО температура воздуха днем упадет до -7 градусов. Местами метель. Ветер северно-западный и юго-западный. Ветер местами достигнет до 17 м/с», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

В воскресенье, 30 октября, температура воздуха будет до — 5. Метели не ожидается. Будет не так ветренно — до 8-13 м/с. В последний день месяца, 31 октября, прогнозируется метель, небольшой снег и южный ветер с порывами до 14 м/с.

Ранее сообщалось. что из-за непогоды в Салехарде задерживают рейсы. Из-за тумана не могли приземлиться два самолета.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидают ветреные выходные с метелью. По информации синоптиков, порывы ветра местами достигнут до 17 метров в секунду. «В субботу, 29 октября, в ЯНАО температура воздуха днем упадет до -7 градусов. Местами метель. Ветер северно-западный и юго-западный. Ветер местами достигнет до 17 м/с», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС. В воскресенье, 30 октября, температура воздуха будет до — 5. Метели не ожидается. Будет не так ветренно — до 8-13 м/с. В последний день месяца, 31 октября, прогнозируется метель, небольшой снег и южный ветер с порывами до 14 м/с. Ранее сообщалось. что из-за непогоды в Салехарде задерживают рейсы. Из-за тумана не могли приземлиться два самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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