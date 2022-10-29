В курганских городах появятся площадки для прогулок и отдыха

30 октября 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Скверы и парки появятся в Кургане, Шадринске и Далматово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане, Далматово и Шадринске появятся дополнительные благоустроенные площадки для прогулок и отдыха. Об этом рассказывает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Становится доброй традицией, когда сверх всех ранее утвержденных планов благоустройства ставим задачу создания нескольких дополнительных малых площадок в крупных муниципалитетах», — пишет Шумков. В Кургане появятся пять площадок дополнительно к тем проектам, которые планировались. В Далматово в качестве подготовки к комплексному благоустройству появятся три площадки в центральной части города — от вокзала до монастыря. В Шадринске таких площадок будет пять и тоже в центре. «Если увидите новые такие площадки в ваших городах — это мы. Стараемся подарить вам еще больше уюта и комфорта рядом с вашими домами», — отмечает губернатор. Ранее Вадим Шумков поручил главе Целинного муниципального округа Александру Сытову следить за сохранением построенных объектов и работать с местными жителями. Также губернатор выделил еще 4 миллиона на строительство стадиона на территории школы в Целинном.

В Кургане, Далматово и Шадринске появятся дополнительные благоустроенные площадки для прогулок и отдыха. Об этом рассказывает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Становится доброй традицией, когда сверх всех ранее утвержденных планов благоустройства ставим задачу создания нескольких дополнительных малых площадок в крупных муниципалитетах», — пишет Шумков. В Кургане появятся пять площадок дополнительно к тем проектам, которые планировались. В Далматово в качестве подготовки к комплексному благоустройству появятся три площадки в центральной части города — от вокзала до монастыря. В Шадринске таких площадок будет пять и тоже в центре. «Если увидите новые такие площадки в ваших городах — это мы. Стараемся подарить вам еще больше уюта и комфорта рядом с вашими домами», — отмечает губернатор. Ранее Вадим Шумков поручил главе Целинного муниципального округа Александру Сытову следить за сохранением построенных объектов и работать с местными жителями. Также губернатор выделил еще 4 миллиона на строительство стадиона на территории школы в Целинном.