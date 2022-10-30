Работники курганской школы заявили, что сами платят за медосмотр вместо работодателя

31 октября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Работники курганской школы вынуждены сами платить за ежегодный медосмотр (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Белозерской средней школы Курганской области заявили, что работодатель не оплачивает ежегодный медицинский осмотр работникам персонала. Эти расходы им приходится брать на себя. Об этом сообщается в группе ИС «Белозерское» в соцсети «Вконтакте». «У меня снова вопрос к школе — почему работник вашего учреждения должен проходить ежегодный медосмотр за свой счет, ведь в Трудовом Кодексе РФ в ст. 213 написано, что предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. А на деле, работник сам оплачивает медосмотр и никто ему не компенсирует его расходы», — рассказал подписчик сообщества Сергей Васильев. В комментариях под постом ответили сотрудники администрации Белозерского муниципального округа. По их словам, они направили сообщение Васильева специалистам. Ответ должен прийти до 1 ноября. Ранее URA.RU писало, что курганец пожаловался на отсутствие уборщиц в Белозерской СОШ Курганской области. Чиновники Белозерского округа ответили, что это связанно с маленькой зарплатой и тяжелым графиком.

Сотрудники Белозерской средней школы Курганской области заявили, что работодатель не оплачивает ежегодный медицинский осмотр работникам персонала. Эти расходы им приходится брать на себя. Об этом сообщается в группе ИС «Белозерское» в соцсети «Вконтакте». «У меня снова вопрос к школе — почему работник вашего учреждения должен проходить ежегодный медосмотр за свой счет, ведь в Трудовом Кодексе РФ в ст. 213 написано, что предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. А на деле, работник сам оплачивает медосмотр и никто ему не компенсирует его расходы», — рассказал подписчик сообщества Сергей Васильев. В комментариях под постом ответили сотрудники администрации Белозерского муниципального округа. По их словам, они направили сообщение Васильева специалистам. Ответ должен прийти до 1 ноября. Ранее URA.RU писало, что курганец пожаловался на отсутствие уборщиц в Белозерской СОШ Курганской области. Чиновники Белозерского округа ответили, что это связанно с маленькой зарплатой и тяжелым графиком.